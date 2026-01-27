La dodicesima edizione della Primavera del Cinema di Cosenza si apre con un omaggio a Franco Battiato attraverso il documentario “Franco Battiato – Il lungo viaggio di Renato De Maria”. Un legame non casuale: proprio a Cosenza, nel maggio 2011, il compositore presentò in prima mondiale al Teatro Rendano Telesio, l’opera dedicata al filosofo Bernardino Telesio, realizzata con un uso pionieristico di ologrammi al posto degli attori in scena.

La nuova edizione de La Primavera del Cinema Italiano – Premio Federico II, ideata da Pino Citrigno, è stata presentata questa mattina nella sede della BCC a Rende con una notizia anche per la città: a marzo aprirà il Cinema Italia Tieri che inaugurerà con una grande sorpresa. La rassegna si svolgerà dal 2 al 14 febbraio 2026 nelle sale del Cinema Citrigno, del Cinema San Nicola e del Cinema Campus–Unical, confermandosi come un appuntamento solido e riconoscibile, attento alla memoria del cinema italiano e allo scouting di nuovi talenti.

Il programma comprende diverse sezioni tematiche: La meglio gioventù, dedicata alle nuove proposte; Panorama internazionale; Laboratorio Calabria, riservato alle produzioni sostenute dalla Film Commission; Cinema ritrovato, in collaborazione con la Cineteca di Bologna; La scuola e il cinema, rivolta agli studenti delle superiori; e il concorso dei cortometraggi selezionati con la FICE.

Accanto alle proiezioni, il cartellone prevede una serie di appuntamenti speciali. Tra questi, “Il cinema incontra il teatro”, che propone Bobó di Pippo Delbono, e un ciclo di incontri con autori e interpreti: il 9 febbraio sarà presente Francesco Di Leva, l’11 febbraio Paolo Calabresi, mentre il 13 febbraio Marco Risi interverrà su Fort Apache nel quarantesimo anniversario dell’uccisione del giornalista Giancarlo Siani.

La serata conclusiva riunirà ospiti di rilievo come Claudia Gerini, Barbara Ronchi e la coppia Simona Izzo & Ricky Tognazzi, che accompagneranno la premiazione dei vincitori delle sezioni La meglio gioventù e Miglior cortometraggio.

LUNEDÌ 2 FEBBRAIO

EVENTO SPECIALE – APERTURA FESTIVAL ore 20.00 – Cinema Citrigno (Sala 1): Proiezione film “prima nazionale” “FRANCO BATTIATO, IL LUNGO VIAGGIO” (115’) di Renato De Maria in collaborazione con l’Associazione di Cultura Cinematografica “FALSO MOVIMENTO”

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO

SEZIONE “LA MEGLIO GIOVENTÙ” – FILM IN CONCORSO ore 18.00 – Cinema Campus – Sale UNICAL: Proiezione film in concorso “VERMIGLIO” (120’) di Maura Delpero.

Ore 20.15 – Cinema Campus – Sale UNICAL: Proiezione film in concorso "IL NIBBIO" (109') di Alessandro Tonda

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO

ore 18.00 – Cinema Campus – Sale UNICAL: Proiezione film in concorso “GLORIA” (105’) di Margherita Vicario

ore 20.15 – Cinema Campus – Sale UNICAL: Proiezione film in concorso "FAMILIA" (120') di Francesco Costabile

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO

SEZIONE “LA PRIMAVERA DEL CINEMA ITALIANO” ore 18.00 – Cinema San Nicola: Proiezione film “LE CITTÀ DI PIANURA” (100’) di Francesco Sossai (Su gentile concessione di VIVO Film Produzioni)

ore 20.15 – Cinema Citrigno – Sala 1 SEZIONE "PANORAMA INTERNAZIONALE": Proiezione film

VENERDÌ 6 FEBBRAIO

SEZIONE “LA PRIMAVERA DEL CINEMA ITALIANO” ore 18.00 – Cinema San Nicola: Proiezione film “AMMAZZARE STANCA” (130’) di Daniele Vicari (Film sostenuto dalla Calabria Film Commission)

ore 20.15 – Cinema San Nicola: Proiezione film "BREVE STORIA D'AMORE" (100') di Ludovica Rampoldi

SABATO 7 FEBBRAIO

SEZIONE “LABORATORIO CALABRIA” I film sostenuti dalla Calabria Film Commission: ore 18.00 – Cinema Campus – Sale UNICAL: Proiezione film “IO NON TI LASCIO SOLO” (100’) di Fabrizio Cattani (Per gentile concessione di Minerva Pictures)

ore 20.15 – Cinema Campus – Sale UNICAL: Proiezione film "U.S. PALMESE" (125') dei Manetti Bros

ore 22.30 – Cinema Campus – Sale UNICAL: Proiezione film "EVEN" (100') di Giulio Ancora

DOMENICA 8 FEBBRAIO

SEZIONE “CINEMA RITROVATO”. Con il patrocinio della “CINETECA DI BOLOGNA” DOPPIO EVENTO SPECIALE ore 18.00 – Cinema Campus – Sale UNICAL: Proiezione/evento (per il 50° anniversario) “INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO” (135’) di Steven Spielberg

ore 20.30 – Cinema Campus – Sale UNICAL: Proiezione del film/evento (per i 100 anni dall'uscita in sala) "THE GOLD RUSH / LA FEBBRE DELL'ORO" (1925 – 100') di e con Charlie Chaplin

LUNEDÌ 9 FEBBRAIO

SEZIONE “LA SCUOLA E CINEMA”. Incontro/dibattito: Studenti delle Scuole Superiori. In collaborazione con il Contest del Cinema Italiano. ore 9.00 – Cinema Citrigno (Sala 1). Proiezione del film “40 SECONDI” (120’) di Vincenzo Alfieri con FRANCESCO DI LEVA (vincitore di 2 David di Donatello). Il protagonista sarà presente in sala a fine proiezione per confrontarsi con studenti e professori.

ore 20.00 – Cinema Campus – Sale UNICAL: SEZIONE "I GRANDI MAESTRI DEL CINEMA ITALIANO". Con il patrocinio dell'"UNIVERSITÀ della CALABRIA", con il sostegno dell'"ISTITUTO LUCE – CINECITTÀ" e la collaborazione dell'Associazione di Cultura Cinematografica "FALSO MOVIMENTO" Dedicata ai 60° anniversario del western all'italiana: Proiezione del film "IL BUONO, IL BRUTTO E IL CATTIVO" (1966 – 180') di Sergio Leone

SEZIONE "LA MEGLIO GIOVENTÙ" – FILM IN CONCORSO (SECONDA PROPOSTA AL PUBBLICO): ore 15.30 – Cinema San Nicola Proiezione film in concorso "GLORIA" (105') di Margherita Vicario ore 17.30 – Cinema San Nicola: Proiezione film in concorso "FAMILIA" (120') di Francesco Costabile

ore 20.00 – Cinema San Nicola: Proiezione film in concorso "IL NIBBIO" (109') di Alessandro Tonda

ore 22.00 – Cinema San Nicola: Proiezione film in concorso "VERMIGLIO" (120') di Maura Delpero

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO

Giornata dedicata alla sezione “CORTOMETRAGGI IN CONCORSO”

In collaborazione e con il patrocinio FICE (Federazione Italiana Cinema d’Essai) ore 18.00 – Cinema Citrigno (Sala 2): “L’importanza del cortometraggio nella crescita dei giovani autori” Proiezione dei Cortometraggi selezionati:

DE L’AMOUR PERDU di Lorenzo Quagliazzi (17’) – Settimana della critica – Venezia 2023

FOTO DI GRUPPO di Tommaso Frangini (17’) – Settimana della critica – Venezia 2024

FUORI DALL’ACQUA di Angelo Bavagnoli (16’) – Premio Giffoni 2024

THE MASTERCELLER di Margherita Giusti (17’) – David di Donatello 2024

U FIGGHIU di Saverio Tavano (15’) – Sostenuto dalla Calabria Film Commission

BELLAFRONTE di Andrea Valentino e Rosario D’Angelo (22’) – Sostenuto dalla Calabria Film Commission

EVENTO SPECIALE “IL CINEMA INCONTRA IL TEATRO”

ore 20.00 – Cinema Citrigno (Sala 1): Proiezione del film BOBÒ (85’) di PIPPO DELBONO. Il regista sarà presente in sala per incontrare e dialogare con stampa e pubblico

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO

SEZIONE “INCONTRO CON IL PERSONAGGIO” ore 20.00 – Cinema San Nicola: Proiezione del film in uscita nazionale “PRENDIAMOCI UNA PAUSA” (110’) di Christian Marazziti con PAOLO CALABRESI. L’attore sarà presente in sala per incontrare stampa e pubblico

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO

SEZIONE “INCONTRO CON L’AUTORE”: ore 18.00 – Cinema Citrigno (Sala 2): Proiezione del film “FRANCESCA E GIOVANNI” (110’) di RICKY TOGNAZZI e SIMONA IZZO

ore 20.00 – Cinema Citrigno (Sala 1). In occasione del 40° anniversario dell'uccisione del giornalista Giancarlo Siani, per mano della camorra organizzata, proiezione del film "FORTAPASC" (115') di MARCO RISI. Il regista sarà presente per ricordare il giornalista e per incontrare la stampa

VENERDÌ 13 FEBBRAIO

ore 10.30 – sede CONFINDUSTRIA COSENZA SEMINARIO “Il primo passo per la realizzazione dell’opera audiovisiva: LA STESURA DELLA SCENEGGIATURA” – incontro con la sceneggiatrice e regista LUDOVICA RAMPOLDI (sceneggiatrice de La Doppia Ora, Esterno Notte, Il ragazzo invisibile, Il traditore) Vincitrice del Premio David di Donatello per “Il traditore” Sezione dedicata a “INCONTRO CON LE MAESTRANZE SULLE NUOVE PROPOSTE DELLA CALABRIA FILM COMMISSION”

ore 17.00 – sede CONFINDUSTRIA COSENZA. Interventi di: Giampaolo Calabrese, Direttore della FCFC, Giuseppe Citrigno, Presidente Regionale Confindustria Calabria "Sezione Cinema e Spettacolo dal Vivo", Franz Caruso, Sindaco di Cosenza

ore 18.00 – Cinema San Nicola SEZIONE "OMAGGIO ALL'AUTORE" MOSHEN MAKHMALBAF: Proiezione del film "VIAGGIO A KANDAHAR", Palma d'Oro a Cannes nel 2001 (Per gentile concessione di Lucky Red – partner del festival)

ore 20.30 – Cinema San Nicola SEZIONE "LABORATORIO CALABRIA" – I FILM SOSTENUTI DALLA CALABRIA FILM COMMISSION: Proiezione del docufilm "BRUNORI SAS – IL TEMPO DELLE NOCI" (65') di Giacomo Triglia con Dario Brunori. Il regista sarà presente in sala

SABATO 14 FEBBRAIO