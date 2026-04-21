Sarà Carlo Buccirosso a firmare il gran finale di stagione della Rassegna L’Altro Teatro al Teatro di Tradizione Alfonso Rendano di Cosenza. Il doppio appuntamento è in programma venerdì 24 aprile alle 20.30 e sabato 25 aprile alle 18.00, con “Qualcosa è andato storto”, commedia scritta, diretta e interpretata dallo stesso Buccirosso.

La chiusura della rassegna curata da Gianluigi Fabiano punta così su uno dei nomi più amati della comicità italiana, capace di mescolare con naturalezza ritmo, ironia e uno sguardo amaro sulle fragilità dei rapporti umani. Al centro dello spettacolo c’è infatti la famiglia, raccontata nelle sue tensioni più profonde, tra interessi, rancori, verità taciute e dinamiche che rischiano di esplodere da un momento all’altro.

Una commedia amara tra risate e verità scomode

Con “Qualcosa è andato storto”, Buccirosso torna sul palco del Rendano con il suo stile inconfondibile, costruendo una storia che alterna comicità e riflessione. La domanda che attraversa la pièce è tanto semplice quanto universale: si può vincere una causa senza perdere se stessi?

Il protagonista è Corrado Postiglione, modesto avvocato di provincia soprannominato Zio Dodò, alle prese con una clientela popolare e con una rete familiare ingombrante e complicatissima. Mamma, fratelli, sorelle, zii, nipoti, generi, cugini e affini finiscono continuamente travolti da controversie, liti e tensioni di ogni genere, costringendolo a mettere in campo stratagemmi e sotterfugi pur di recuperare un po’ di credibilità e qualche entrata che gli consenta di vivere con maggiore serenità.

L’eredità che trasforma la casa in un campo di battaglia

La vicenda precipita quando l’improvvisa malattia della madre, figura centrale e vera padrona di casa, richiama tutti nella casa d’infanzia. Da quel momento, l’abitazione familiare si trasforma in un vero terreno di scontro, dove il tema dell’eredità, legittima o testamentaria, diventa il detonatore di sospetti, recriminazioni e alleanze fragili.

In mezzo a questo scenario si muove Zio Dodò, l’avvocato delle cause perse, che si ritrova solo contro tutti ma deciso a giocarsi fino in fondo la partita più complicata della sua vita. Il caso più difficile della sua carriera, infatti, coincide con i clienti più ostici che potessero capitargli: i suoi stessi parenti, quelli che non lo hanno mai davvero stimato.

Un cast affiatato accompagna Buccirosso

Accanto a Carlo Buccirosso salirà sul palco un cast composto da Elvira Zingone, Peppe Miale, Fiorella Zullo, Stefania Aluzzi, Matteo Tugnoli, Fabrizio Miano e Tilde De Spirito nel ruolo della nonna. Un gruppo di interpreti chiamato a sostenere una commedia costruita su tempi serrati, conflitti continui e una galleria di personaggi che promette di restituire al pubblico un ritratto esilarante e tagliente della famiglia italiana.

Il gran finale della Rassegna L’Altro Teatro

L’evento chiude la stagione della Rassegna L’Altro Teatro, realizzata con il supporto del Comune di Cosenza e cofinanziata con risorse PAC 2014-2020, erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione teatrale 2025” dalla Regione Calabria – Settore Cultura.

Per il pubblico cosentino sarà dunque un finale di stagione nel segno della grande comicità d’autore, con uno spettacolo che promette risate, tensione e uno sguardo lucido sulle contraddizioni dei legami familiari.

I biglietti sono acquistabili sul circuito TicketOne e presso la biglietteria InPrimaFila.