La performance dell’attore e cabarettista preceduta dal taglio del nastro nel nuovo impianto realizzato nella zona di Santuccio e che ha scandito la prima giornata del Festival

Stelle luccicanti e fuochi pirotecnici hanno accompagnato a Cerisano il taglio del nastro del nuovo Teatro delle Serre, nella serata inaugurale del tradizionale Festival di inizio settembre. Gremita la struttura ubicata nella zona di Santuccio in occasione della breve cerimonia, cui hanno preso parte il sindaco Lucio Di Gioia ed altri componenti dell’amministrazione comunale e che ha preceduto il primo spettacolo ospitato nell’impianto, la performance dell’attore e cabarettista Gabriele Cirilli. Ciry Rider il titolo dello show.

Dalla cultura, all’arte, alla musica

Ad aprire ufficialmente la rassegna era stata la presentazione, al Teatro Saccoman, del libro di Enzo Aprile, Accadeva nello studio Gullo, edito da Pellegrini. Una opportunità per riaprire una significativa pagina di storia giuridica e politica della Calabria e del Paese. Le pagine del volume conducono il lettore in un luogo, lo studio degli avvocati Fausto e Luigi Gullo, nel quale al di là della dimensione professionale, il diritto si intrecciava con la passione civile ed una rigorosa visione delle istituzioni. All’appuntamento sono tra gli altri intervenuti il presidente della Camera Penale di Cosenza, Roberto Le Pera, autore della postfazione del libro, e il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati Claudio De Luca. La serata è poi proseguita con l’esibizione di artisti di strada, con lo spazio dedicato alle proiezioni cinematografiche e ancora, dal teatro per i ragazzi, con il concerto Jazz di Palazzo Sersale con la voce di Denise King e la musica di Daniele Cordisco, Antonio Caps ed Elio Coppola, fino all’esibizione del trombettista Rocco Riccelli.

Il programma della seconda giornata

Per la giornata di oggi, 2 settembre, il cartellone propone alle ore 18 al Teatro Saccoman la presentazione del libro di Gianluca Guida, Guerrieri, edizioni il Pellegrino. Per l’area cinema di Piazzetta Chiocciola sarà proiettato alle 20,30 il film Supergirl. Alle 21 in Piazzetta Greco e poi alle 22 in Piazzetta del Carmine, torneranno gli artisti di strada; in programma lo spettacolo Carillon a cura della compagnia Fuoco & Clownerie. Alle 22 il teatro ragazzi propone Cappuccetto Rosso Kamishibai a cura di TeatroP mentre alle 21,20 al Teatro delle Serre è atteso Francesco Procopio in Mica so io? Mannaggia ‘a cardarella. L’area jazz di Palazzo Sersale alle ore 22 ospiterà la musicista figlia d’arte Frida Bollani Magoni. La serata si chiuderà alle ore 22,30 con i Refresh 99 in Piazzetta del Taglio e con Giò Filice due alle ore 23,30 in Piazza Zupi.