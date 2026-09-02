La vincita da 28.673,74 euro è stata realizzata all’Edicola Galeno. Intanto il jackpot per la prossima estrazione sale a 218,7 milioni di euro
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La fortuna fa tappa in Calabria. Nel concorso del SuperEnalotto di martedì 1° settembre 2026, a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, è stato centrato un “5” da 28.673,74 euro.
La giocata vincente, secondo quanto riportato da Agipronews, è stata convalidata presso l’Edicola Galeno, in via Galeno.
Nessun “6”, invece, nell’ultima estrazione. L’ultimo jackpot centrato risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, furono vinti 35,4 milioni di euro.
Il montepremi continua dunque a crescere: per la prossima estrazione, in programma giovedì 3 settembre, il jackpot raggiungerà 218,7 milioni di euro.
Per Corigliano-Rossano resta intanto una vincita da quasi 29mila euro, sufficiente a regalare un avvio di settembre decisamente fortunato.