Cerisano continua a puntare sulla cultura come motore di rigenerazione territoriale. Dopo dieci giorni dedicati alla fotografia contemporanea, il borgo chiude una prima esperienza artistica e si prepara ad aprirne un’altra, spostando il baricentro dal racconto per immagini alla musica, alla formazione e ai grandi linguaggi sonori internazionali.

Si è conclusa la Residenza d’artista di Fotografia contemporanea, promossa dall’Amministrazione Di Gioia in collaborazione con l’associazione Rete Cinema Calabria. Un progetto che ha portato a Cerisano quindici artisti provenienti da tutta Italia, chiamati a immergersi nella storia, nei luoghi e nella vita quotidiana del paese.

A Cerisano la fotografia racconta il borgo e la sua comunità

Durante la residenza, gli artisti hanno osservato e raccontato Cerisano attraverso sguardi, volti, dettagli e momenti di vita quotidiana. Ne è nato un percorso visivo che ha restituito l’immagine di una comunità partecipe, capace di aprire le proprie porte alla cultura e di contribuire attivamente a un’iniziativa pensata per la promozione e la riqualificazione del territorio.

L’ultimo giorno il Diario di Residenza si è aperto al pubblico con “Volti di borgo”, progetto a cura di Attilio Lauria. Un reportage fotografico che ha raccolto immagini, espressioni e frammenti di vita cerisanese, trasformando il borgo in un racconto corale.

La restituzione finale non si fermerà alla mostra. Il percorso proseguirà infatti con la realizzazione di un documentario a cura di Luigi Simone Veneziano, che raccoglierà immagini, testimonianze ed esperienze maturate nel corso della residenza artistica. L’obiettivo è restituire uno spaccato autentico del paese e della sua comunità, valorizzando il rapporto tra arte, memoria e identità locale.

Alla giornata conclusiva ha preso parte anche l’assessore alle Politiche sociali, Francesca Pellegrino, che ha espresso soddisfazione per un progetto capace di dare nuovo respiro al borgo e di rafforzare il legame tra cittadini, artisti e luoghi.

Dopo “Volti di borgo” arriva “Luci di Borgo”

L’esperienza legata alla fotografia non si esaurisce con la chiusura della prima residenza. A fine giugno prenderà infatti il via una seconda residenza artistica fotografica promossa da Rete Cinema Calabria, dal titolo “Luci di Borgo”.

Il progetto si svilupperà in due annualità, 2026 e 2027, proseguendo il percorso di valorizzazione territoriale attraverso il linguaggio delle immagini e il coinvolgimento di artisti provenienti da tutta Italia. Una nuova tappa che conferma la volontà di costruire un modello culturale continuativo, capace di trasformare il borgo in uno spazio stabile di produzione, formazione e racconto.

Con “Sinfonie d’Oltreoceano” Cerisano passa dalla fotografia alla musica

Ora Cerisano è pronta a lanciare una nuova iniziativa. Dalla fotografia si passa alla musica con “Sinfonie d’Oltreoceano”, il progetto di residenze artistiche promosso dall’Orchestra Brutia in collaborazione con il Comune di Cerisano.

L’iniziativa è inserita nel percorso di rigenerazione culturale finanziato dal Ministero della Cultura e conferma una linea precisa: usare l’arte come strumento attrattivo, occasione formativa e mezzo di riqualificazione territoriale.

Il progetto coinvolgerà professionisti e artisti provenienti da diverse realtà e si articolerà attorno a tre residenze dedicate ai grandi linguaggi musicali del Sud America: il tango argentino, la bossa nova brasiliana e la musica cubana. Cerisano si trasformerà così, ancora una volta, in un laboratorio creativo a cielo aperto.

Formazione, cinema e concerto finale nel nuovo percorso artistico

Accanto alle attività musicali, il progetto prevede anche un corso intensivo dedicato al Management del Grande Evento Sinfonico, con focus su direzione artistica, organizzazione di tournée, fundraising e sponsorizzazioni. Una sezione pensata per unire pratica artistica e competenze organizzative, offrendo strumenti utili a chi opera nel settore culturale.

Il percorso evolverà poi con “Schermi Sonori – La Musica per il Cinema”, una residenza dedicata al rapporto tra immagine e suono. In programma laboratori di orchestrazione cinematografica, masterclass e concerti dal vivo accompagnati dalla proiezione di celebri sequenze filmiche.