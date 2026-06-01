La Cisl Cosenza torna nei territori per costruire un confronto diretto con cittadini, lavoratori, pensionati, giovani, amministratori e realtà sociali. Dopo la partecipazione registrata a San Demetrio Corone, il percorso promosso dalla Ust Cisl Cosenza farà tappa a San Lucido, dove mercoledì 4 giugno, alle ore 17, nella Sala Consiliare, si terrà un nuovo appuntamento dell’iniziativa “Radicare sul territorio confronto e responsabilità per la persona, il lavoro e le comunità”.

Il progetto, fortemente voluto dal segretario generale Michele Sapia, nasce con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con le comunità locali e raccogliere contributi utili alla costruzione di proposte condivise per lo sviluppo della provincia di Cosenza.

La Cisl Cosenza porta il confronto nei territori

L’incontro di San Lucido sarà un nuovo momento di ascolto aperto a lavoratrici e lavoratori, pensionati, giovani, amministratori locali, associazioni e realtà produttive. Al centro ci saranno i bisogni delle comunità, le criticità dei territori e le potenzialità da valorizzare attraverso una rete stabile di partecipazione.

La Ust Cisl Cosenza intende praticare l’ascolto come metodo di responsabilità condivisa, mettendo insieme esperienze, esigenze e proposte provenienti dai diversi contesti locali. Un percorso che guarda soprattutto alla qualità della vita, ai servizi, al lavoro e alla coesione sociale.

«Vogliamo costruire insieme ai territori una piattaforma di proposte concrete che metta al centro la persona, il lavoro, i servizi e la qualità della vita delle comunità», sottolinea il segretario generale della Ust Cisl Cosenza, Michele Sapia.

Sapia: «Confronto diretto per affrontare le criticità»

Per la Cisl, il confronto con le comunità rappresenta uno strumento necessario per leggere da vicino i problemi e individuare soluzioni condivise. L’obiettivo è favorire un dialogo costante tra sindacato, istituzioni, cittadini e realtà produttive, con particolare attenzione alle aree interne e ai territori che chiedono servizi, infrastrutture e opportunità.

«Il confronto diretto con cittadini, istituzioni e realtà sociali rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare le criticità delle aree interne, sostenere lo sviluppo locale e rafforzare coesione sociale e partecipazione», aggiunge Sapia.

Il percorso promosso dalla Cisl Cosenza continuerà nelle prossime settimane coinvolgendo diverse aree della provincia. La finalità è consolidare reti territoriali, raccogliere proposte e favorire una nuova stagione di corresponsabilità sociale e sviluppo sostenibile.

L’appuntamento di San Lucido si inserisce così in un cammino più ampio, che punta a riportare il sindacato nei luoghi in cui si misurano quotidianamente le difficoltà delle persone, delle famiglie, dei lavoratori e delle comunità locali.