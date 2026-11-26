Domenica 29 novembre il concerto “L’Anima e il Tempo”, diretto dal maestro Nicola Marasco. In programma musiche di Sibelius e Rachmaninov e la prima esecuzione assoluta di una composizione di Antonio Lavoratore

Il grande repertorio tardo-romantico incontra la musica contemporanea nel nuovo appuntamento della stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Brutia, diretta artisticamente dal maestro Francesco Perri. Domenica 29 novembre, alle 18.30, il Teatro Rendano di Cosenza ospiterà L’Anima e il Tempo, concerto che vedrà sul podio il maestro Nicola Marasco e sul palcoscenico due giovani interpreti del panorama musicale italiano: il pianista calabrese Giancarlo Grande e la violinista Maria Serena Salvemini, in arte Molly.

Ad aprire la serata sarà la prima esecuzione assoluta della Fantasia per pianoforte e orchestra di Antonio Lavoratore. Seguirà il Concerto in re minore op. 47 per violino e orchestra di Jean Sibelius, una delle pagine più impegnative del repertorio violinistico, affidata alla sensibilità interpretativa di Salvemini.

Diplomata ai corsi di perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e attualmente allieva di Pavel Berman al Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano, la giovane violinista ha già conquistato importanti riconoscimenti internazionali, tra cui la Golden Medal with Honours al Vienna International Music Competition e il primo premio all’International Moscow Music Competition. Dopo il debutto alla Philharmonie di Berlino nel 2022, lo scorso maggio è tornata nella capitale tedesca per interpretare al Konzerthaus il Triplo Concerto di Beethoven accanto al violoncellista Mischa Maisky e alla pianista Shiran Wang, con i Berliner Symphoniker diretti da Sasha Maisky.

Il finale sarà affidato a Giancarlo Grande, che interpreterà il Concerto n. 2 in do minore op. 18 per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov, tra le composizioni più celebri della letteratura pianistica.

Classe 2006, originario di Castrovillari, Grande ha iniziato a suonare a sei anni e oggi studia al Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, dove frequenta i corsi di pianoforte con Rodolfo Rubino e di composizione con Vincenzo Palermo. Vincitore del XVII Premio Nazionale delle Arti e del primo premio al Concorso “A. Baldi” di Bologna, il giovane musicista calabrese si è già distinto in numerosi concorsi nazionali e internazionali.

«Investire sui giovani interpreti non è un semplice atto di mecenatismo culturale, ma una necessità vitale per il futuro stesso della musica», sottolinea il direttore artistico Francesco Perri. «Con questo concerto l’Orchestra Sinfonica Brutia ribadisce la propria missione sul territorio: essere non solo un’istituzione di produzione sinfonica, ma una vera e propria casa aperta, un laboratorio professionale in cui il talento emergente possa confrontarsi con la realtà del palcoscenico e con la complessità del lavoro orchestrale».

I biglietti, al costo di 15 euro per il posto unico, sono disponibili sul circuito InPrimaFila (www.inprimafila.net) e al botteghino del teatro la sera del concerto. Sono previste riduzioni per gli studenti del Conservatorio e del Liceo musicale e per gli under 18.