Dalla mitigazione del rischio idrogeologico alla realizzazione di percorsi pedonali lungo le aree fluviali. L’amministrazione comunale di Cosenza ha approvato il progetto esecutivo da circa quattro milioni di euro destinato alla messa in sicurezza e alla riqualificazione dei fiumi cittadini, con l’obiettivo di avviare i lavori entro la prossima primavera.

Secondo quanto riferito dal sindaco Franz Caruso, l’amministrazione è riuscita a recuperare un finanziamento che rischiava di andare perduto e al quale per anni non era stato dato seguito.

«Con l’approvazione del progetto esecutivo per gli interventi di mitigazione del rischio idraulico nei bacini dei nostri fiumi compiamo un passo decisivo verso la realizzazione di un’opera strategica per la sicurezza del territorio e per il futuro della nostra città», ha dichiarato il primo cittadino.

Il progetto prevede la sistemazione degli alvei, il ripristino della funzionalità idraulica, il contenimento dei fenomeni erosivi, la regolarizzazione del deflusso delle acque e la protezione dei muri fondali. Gli interventi avranno carattere conservativo, con particolare attenzione alla salvaguardia della flora e della fauna e alla piantumazione di specie arboree autoctone.

Accanto alle opere di messa in sicurezza, il progetto contempla interventi finalizzati a rendere accessibili e fruibili le aree fluviali, attraverso la realizzazione di camminamenti pedonali e di un nuovo sistema di illuminazione.

L’intento dell’amministrazione è quello di creare percorsi dedicati al trekking urbano e al turismo lento, integrando la riqualificazione delle sponde fluviali con la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, a partire dal centro storico e dal Museo all’aperto Bilotti.

«Vogliamo cambiare il rapporto tra Cosenza e i suoi fiumi», ha sottolineato Caruso, indicando nella tutela e nella fruibilità delle aree fluviali un’opportunità di sviluppo ambientale, paesaggistico e turistico per la città.

Il sindaco ha infine ringraziato l’assessore ai Lavori pubblici Damiano Covelli per il lavoro svolto nel recupero del finanziamento, insieme al dirigente di settore Salvatore Modesto e al responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Gennaro Spolverino.