I tecnici hanno inoltre completato le verifiche di sicurezza sulle protezioni dai raggi X e sugli impianti elettrici, di climatizzazione e dei gas medicali

All’ospedale Spoke di Corigliano-Rossano si sono conclusi nei giorni scorsi, secondo quanto appreso, i lavori nella sala di Emodinamica ed è stato collaudato l’angiografo. Per l’avvio del servizio si attende l’autorizzazione all’esercizio della Regione Calabria. Venerdì scorso la Regione ha autorizzato i laboratori degli ospedali di Castrovillari e Paola.

A Corigliano-Rossano i lavori hanno interessato la sala di Emodinamica e i locali adiacenti alla sala operatoria. Sono stati rinnovati pavimenti, rivestimenti e infissi interni e sono stati adeguati gli impianti elettrici, di riscaldamento e di ventilazione. I tecnici hanno inoltre completato le verifiche di sicurezza sulle protezioni dai raggi X e sugli impianti elettrici, di climatizzazione e dei gas medicali.

Per Castrovillari, il decreto regionale n. 19781 autorizza l’esercizio del laboratorio di Emodinamica, della Cardiologia e dell’Unità di terapia intensiva coronarica (Utic). Nel presidio il servizio di Emodinamica era già attivo per sei ore al giorno. Per Paola, la Regione ha rilasciato la stessa autorizzazione con il decreto n. 19783.

Il 21 luglio la Giunta regionale aveva approvato un progetto sperimentale di Emodinamica con équipe itineranti per i presidi di Paola, Rossano e Lamezia Terme. Il 13 agosto la Regione aveva indicato in alcune settimane i tempi previsti per l’avvio. Per il presidio di Rossano non è stata ancora comunicata una data di apertura.