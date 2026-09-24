L’opera è stata realizzata da una street di artisti francesi, su commissione degli amici del compianto Mohamed Amin Bessioud

E’ stato inaugurato ieri sera, alla presenza dei familiari e degli amici, il murales in memoria di Mohamed Amin Bessioud, il 25enne italiano di origine tunisina che lo scorso luglio è morto precipitando dal balcone della sua cameretta nel corso di una perquisizione da parte dei Carabinieri. L’opera è stata realizzata da una street di artisti francesi, su commissione degli amici di Momo.

Campeggia simbolicamente alle spalle del Tribunale di Cosenza, a pochi passi dal loro quartiere di via dei Mille. All’inaugurazione, come detto, erano presenti i ragazzi che trascorrevano la quotidianità con lui ed anche i militanti de La Base, tra gli organizzatori del corteo che pacificamente ha sfilato per le strade della città a 48 ore dalla sua tragica scomparsa.