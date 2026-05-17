Nella storia economica e sociale del Mezzogiorno esistono figure che, pur avendo inciso profondamente sul destino di intere comunità, restano ai margini della memoria nazionale. Una di queste è senza dubbio Don Carlo De Cardona, il prete calabrese che, agli inizi del Novecento, intuì, prima di molti altri, che la povertà non poteva essere combattuta soltanto con la carità, ma con strumenti economici capaci di restituire dignità ai poveri.

Fu lui il fondatore delle Casse Rurali in Calabria, embrione di quello che sarebbe poi diventato il sistema del credito cooperativo italiano. Una rivoluzione silenziosa, nata tra i paesi dell’entroterra cosentino, nelle terre dell’usura, della miseria contadina e dell’abbandono statale.

Oggi, molte di quelle esperienze sopravvivono nelle moderne Banche di Credito Cooperativo, tra cui la storica BCC Mediocrati, erede diretta di quella visione sociale ed economica.

Le origini: un sacerdote nato nella Calabria più povera

Don Carlo De Cardona nacque a Morano Calabro (Cs) nel 1871, in una Calabria ancora agricola, segnata dal latifondo, dall’analfabetismo e da profonde disuguaglianze sociali. Ordinato sacerdote nel 1895, comprese molto presto che la questione meridionale non era soltanto politica, ma soprattutto morale ed economica. La sua formazione fu profondamente influenzata dalla "Rerum Novarum", l’enciclica promulgata da Papa Leone XIII nel 1891, destinata a cambiare il rapporto tra Chiesa e questione sociale. Quel documento sosteneva il diritto dei lavoratori ad associarsi, difendeva la dignità del lavoro e incoraggiava forme di solidarietà economica alternative sia al capitalismo selvaggio sia al socialismo rivoluzionario.

De Cardona comprese che la Calabria aveva bisogno non di assistenzialismo, ma di organizzazione collettiva. I contadini erano schiacciati da un sistema creditizio feroce: chi aveva bisogno di denaro per comprare sementi, attrezzi o bestiame era costretto a rivolgersi agli usurai o ai grandi proprietari terrieri, entrando in un vortice di debiti dal quale era quasi impossibile uscire.

Fu in questo contesto che maturò la sua intuizione più rivoluzionaria: l’invenzione delle Casse Rurali.

Nel 1902 Don Carlo De Cardona fondò a Cosenza una delle prime Casse Rurali della Calabria. L’idea era semplice soltanto in apparenza: creare una banca dei poveri, costruita dai poveri stessi.

Non una banca tradizionale, dunque, ma una cooperativa di credito fondata sul mutuo soccorso. Ogni socio versava una piccola quota. Il capitale raccolto veniva poi utilizzato per concedere prestiti ai contadini, agli artigiani, ai piccoli commercianti.

Era un modello radicalmente nuovo per il Sud Italia.

Questo sistema si fondava su alcuni principi fondamentali:

1.⁠ ⁠La cooperazione.

La banca apparteneva ai soci. Non esisteva un grande proprietario né un gruppo finanziario dominante. Ogni aderente partecipava alla vita dell’istituzione cooperativa. Questo significava che il credito non veniva amministrato per produrre ricchezza privata, ma per favorire il benessere collettivo del territorio.

2.⁠ ⁠Il piccolo credito.

Le Casse Rurali concedevano prestiti modesti ma essenziali:

acquisto di sementi; acquisto di animali da lavoro; strumenti agricoli; pagamento di debiti urgenti; avvio di piccole attività artigianali. Per la prima volta il contadino povero poteva ottenere denaro senza consegnare la propria vita agli usurai.

3.⁠ ⁠La fiducia personale.

Il credito non si basava principalmente sulle garanzie patrimoniali — che i contadini non possedevano — ma sulla reputazione morale del socio. Chi chiedeva un prestito veniva valutato dalla comunità. La conoscenza reciproca sostituiva le fredde logiche bancarie moderne. Si trattava di un’economia della fiducia.

4.⁠ ⁠I tassi di interesse contenuti.

Le Casse Rurali praticavano interessi bassissimi rispetto all’usura privata. L’obiettivo non era il profitto speculativo, ma il sostegno sociale. Per migliaia di famiglie calabresi questo significò sopravvivenza.

5.⁠ ⁠Il reinvestimento sul territorio.

Gli utili non venivano esportati fuori regione o accumulati da grandi investitori. Restavano nel territorio: finanziando nuove attività;

sostenendo famiglie; aiutando cooperative agricole; incentivando l’economia locale.

La ricchezza prodotta rimaneva nei paesi. Una rete che si diffuse in tutta la Calabria. L’esperienza ebbe un successo enorme.

Nel giro di pochi anni, Don Carlo De Cardona promosse decine di Casse Rurali in tutta la Calabria, soprattutto nel Cosentino. Secondo le ricostruzioni storiche, le casse nate grazie alla sua opera, superarono le ottanta unità. Erano istituzioni profondamente radicate nelle comunità:

nei borghi montani; nei paesi agricoli; nelle aree interne escluse dal grande sistema bancario nazionale. La loro funzione non era soltanto economica, ma quasi civile.

Dalle Casse Rurali alle Banche di Credito Cooperativo

Col passare dei decenni, molte di quelle istituzioni si trasformarono progressivamente nelle moderne Banche di Credito Cooperativo. Il principio, tuttavia, rimase sostanzialmente identico. Tra le eredi più importanti di quell’esperienza vi è BCC Mediocrati, nata dalla tradizione delle casse rurali fondate nel Cosentino agli inizi del Novecento. La stessa banca riconosce esplicitamente in Don Carlo De Cardona il proprio padre spirituale e storico.

La sua intuizione, partita dai paesi poverissimi della Calabria, si diffuse poi nel resto d’Italia, contribuendo alla costruzione dell’intero sistema del credito cooperativo nazionale.

Oggi le BCC rappresentano ancora una componente essenziale del tessuto economico italiano, soprattutto nelle aree periferiche e nei piccoli centri.

La lotta contro l’usura e contro il potere dei notabili

L’opera di De Cardona non fu accolta con entusiasmo da tutti. I grandi proprietari terrieri e le élite locali guardavano con sospetto quel sacerdote che insegnava ai contadini l’autonomia economica. Combattere l’usura significava, infatti, sottrarre potere a chi prosperava sulla dipendenza dei poveri.

Per questa ragione Don Carlo fu spesso osteggiato dagli ambienti conservatori, dai notabili locali, da settori politici ostili al movimento cattolico sociale. Successivamente, anche il fascismo guardò con diffidenza la sua autonomia morale e organizzativa. De Cardona venne progressivamente isolato e costretto all’emarginazione pubblica. Eppure la sua opera sopravvisse.

L’eredità storica di un calabrese dimenticato

La grandezza di Don Carlo De Cardona consiste nell’avere compreso, con decenni d’anticipo, che il credito è potere.

Chi controlla il denaro controlla la vita delle persone.

In un Meridione spesso raccontato soltanto attraverso arretratezza e fatalismo, De Cardona costruì, invece, un modello fondato sulla responsabilità collettiva, sulla solidarietà economica e sulla dignità del lavoro. Per questo la sua figura rimane centrale non solo nella storia della Calabria, ma nella storia sociale italiana del Novecento.