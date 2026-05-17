"Forza Italia cresce nel Paese, cresce in Calabria, perché ha saputo restare fedele alla propria identità nel tempo, senza mai smarrire i valori che ci ha trasmesso il presidente Berlusconi, pur cambiando pelle e rinnovandosi nel corso degli anni". Così Andrea Gentile, deputato di Forza Italia, intervenendo al congresso regionale di Forza Italia in Calabria. Dopo il 12 giugno 2023, quando abbiamo perso il nostro fondatore, molti pensavano che questa storia fosse finita, invece il percorso è andato avanti con ancora maggiore forza, grazie alla guida autorevole di Antonio Tajani, che ha saputo trasformare quell'eredità politica in una prospettiva concreta per il futuro di tutti noi. Allo stesso tempo in Calabria - ha osservato Gentile - siamo da tempo il primo partito della coalizione, grazie al lavoro incessante di Roberto Occhiuto, nostro presidente della Regione, che ha avviato una stagione di riforme coraggiose e liberali che stanno cambiando il volto della nostra terra".

"Questo è stato possibile anche grazie a una squadra forte e coesa che Francesco Cannizzaro, a cui auguro buon lavoro, ha saputo unificare attorno a sé, dando nuova linfa vitale al partito dopo l'egregio lavoro svolto da Beppe Mangialavori. Ringrazio Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia e vicepremier, la presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi che presiede il congresso, e il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. La loro presenza è il segno dell'attenzione che Forza Italia riserva alla nostra Regione", ha concluso.