Il volto nuovo della fiction italiana parla calabrese. Elena Sophia Senise, giovanissima attrice cosentina, sarà tra le protagoniste del film Seduci & Scappa, in onda il 2 gennaio 2026 in prima serata su Raiuno, all’interno della fortunata serie Purché finisca bene.

Diretto da Fabrizio Costa e prodotto da Pepito Produzioni, il film vede Elena Sophia nel ruolo di Diana, una bambina di circa sette anni, dolce, intelligente e sensibile, costretta a una vita nomade accanto alla madre e segnata dall’assenza del padre. Una fragilità raccontata con delicatezza, che trova una possibile svolta grazie a un incontro destinato a cambiare il corso degli eventi.

La pellicola vanta un cast di primo piano con Mariana Lancellotti, Francesco Arca, Nino Frassica e Chiara Trone. La storia ruota attorno ad Alice, madre single in fuga dall’ex compagno Max, un truffatore deciso a ottenere l’affido della figlia. Rifugiatasi dallo zio Calogero, ex attore burbero ma dal cuore buono, Alice trova sostegno nella cugina Mati e mette in piedi un piano tanto originale quanto rischioso: raggirare uomini senza scrupoli come forma di risarcimento morale. L’incontro con Leonardo, però, finirà per rimettere tutto in discussione, riportando al centro fiducia, amore e seconde possibilità.

Il film è stato realizzato con la collaborazione della Fondazione Calabria Film Commission, confermando ancora una volta il ruolo crescente della Calabria nella produzione audiovisiva nazionale.

Classe 2016, calabrese di nascita, Elena Sophia Senise si trasferisce a Roma subito dopo la nascita. Il talento emerge prestissimo. A soli tre anni mette in scena spettacoli improvvisati in casa, avvolta in lunghi lenzuoli mentre recita i classici di Dante. Da lì iniziano i primi corsi di recitazione, prima in ambito scolastico e poi in contesti teatrali strutturati. A cinque anni entra allo Studio Ofelia, una delle realtà più autorevoli della rappresentanza artistica romana, dove studia recitazione e sceneggiatura a contatto con attori, registi e casting director di primo piano.

Curiosa e appassionata, Elena Sophia vive il cinema anche dietro la macchina da presa, scrive piccole sceneggiature, gira brevi video e studia la storia del grande schermo tra Cinecittà e i classici italiani. I suoi modelli spaziano da Carlo Verdone a Gigi Proietti, da Claudia Cardinale a Sophia Loren, fino ai grandi nomi del cinema internazionale.

Il debutto davanti alle telecamere arriva nel 2022 con uno spot pubblicitario, ma è nel 2023 che ottiene il primo ruolo da protagonista nella serie Rai Lea - I Nostri Figli, prodotta da Banijay Studios e Rai Fiction. Seguono numerose esperienze televisive, tra cui la partecipazione a C'è Posta per Te, la sit-com per bambini Crazy Baby Playground e la serie di successo Costanza, che nel 2025 supera i quattro milioni di spettatori a puntata, consacrandone la popolarità.

Nel suo percorso recente figurano anche Pesci Piccoli 2, tra le serie più viste in Italia su Prime Video, I Casi dell'Avvocato Guerrieri diretta da Gianluca Maria Tavarelli, accanto ad Alessandro Gassmann e Catrinel Marlon, e la miniserie La Buona Stella, attesa nel 2026.

Oggi Elena Sophia Senise è nuovamente sul set per un nuovo progetto targato Rai, confermando una carriera in continua ascesa. Seduci & Scappa rappresenta l’ennesima tappa di un percorso sorprendente, che porta una giovanissima attrice calabrese al centro del racconto televisivo nazionale.