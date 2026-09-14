Il sindaco della città dei Bruzi rivolge il suo messaggio di augurio per il nuovo anno scolastico: “La scuola è il luogo in cui si impara a stare insieme e a diventare cittadini consapevoli. Investire sui giovani significa investire sul domani»

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il sindaco di Cosenza Franz Caruso rivolge un messaggio a ragazze e ragazzi della città, invitandoli ad affrontare il nuovo percorso con entusiasmo, curiosità e fiducia nel futuro.

“Con l’avvio del nuovo anno scolastico – afferma Caruso – si apre davanti a voi un capitolo inedito del vostro percorso di crescita. Ogni inizio porta con sé emozioni, aspettative e, soprattutto, nuove opportunità”. Proprio sulle opportunità si concentra l’augurio del primo cittadino, che invita gli studenti a vivere la scuola da protagonisti.

Per Caruso, infatti, la scuola non rappresenta soltanto il luogo dell’apprendimento di discipline e competenze, ma anche uno spazio fondamentale per imparare a stare insieme, confrontarsi, rispettare le differenze e diventare cittadini consapevoli.

“Non cercate soltanto i buoni voti – sottolinea il sindaco – abbiate sete di conoscenza. Coltivate la curiosità, fate domande e seguite le vostre passioni”. Lo studio, aggiunge, deve fornire ai giovani gli strumenti necessari per comprendere la realtà, compiere scelte libere e costruire il proprio futuro.

Nel messaggio trova spazio anche una riflessione sulle difficoltà che ancora oggi condizionano il percorso scolastico di molti giovani. “So bene – afferma Caruso – che non tutti partono dalle stesse condizioni e che per molti di voi il cammino può essere più difficile”. Cosenza, sottolinea il sindaco, è una città ricca di talenti ed energie, ma deve confrontarsi anche con situazioni di disagio e fragilità.

Povertà educativa, dispersione scolastica e disuguaglianze vengono indicate come sfide che richiedono l'impegno dell'intera comunità. “È una responsabilità che ci chiama tutti in causa”, evidenzia Caruso.

L'Amministrazione comunale, assicura il sindaco, continuerà a lavorare insieme alle istituzioni scolastiche e alle famiglie affinché nessuno venga escluso e nessun ragazzo sia costretto a rinunciare ai propri sogni. L'obiettivo è costruire una scuola “aperta, accogliente e inclusiva, capace di valorizzare ogni persona”.

Un ringraziamento particolare viene rivolto ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a tutto il personale della scuola, per il lavoro quotidiano e per la responsabilità educativa svolta con professionalità e umanità. Alle famiglie, invece, Caruso chiede di continuare a essere parte attiva del percorso educativo dei propri figli, mantenendo un dialogo costante con la scuola.

Il messaggio finale è rivolto direttamente agli studenti. “Non abbiate paura del futuro”, è l'invito del sindaco, che li esorta a non permettere che le difficoltà del presente condizionino ciò che potranno diventare domani.

“Abbiate il coraggio di sognare, di mettervi alla prova e di rialzarvi dopo ogni caduta – conclude Caruso –. Sentitevi parte attiva della crescita della nostra Cosenza”.

Il primo cittadino ribadisce quindi l'impegno dell'Amministrazione al fianco delle nuove generazioni: “Investire sui giovani significa investire sulla Cosenza di domani”.

A studenti, dirigenti, docenti, personale scolastico e famiglie il sindaco rivolge infine l'augurio di affrontare il nuovo anno con “entusiasmo, impegno e curiosità”, ricordando che “il domani non è qualcosa che semplicemente ci aspetta: è qualcosa che costruiamo giorno per giorno”.

“E voi – conclude Franz Caruso – ne siete già la parte migliore. Buon anno scolastico a tutti. Buon cammino e buon lavoro. Cosenza crede in voi”.