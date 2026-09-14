Poche ore dopo la rete decisiva contro l’Atalanta, l’attaccante del Cagliari è rimasto coinvolto in un incidente all’alba. Sei persone ferite lievemente. Il calciatore è risultato positivo all’alcoltest

Dalla gioia per il gol decisivo alla notte da dimenticare. Daniel Maldini è stato protagonista di un incidente stradale a Milano poche ore dopo la vittoria del Cagliari contro l’Atalanta, sua ex squadra.

L’incidente è avvenuto alle 5.15 in via Caracciolo. Al volante della sua Porsche Carrera 4, Maldini si sarebbe scontrato con una Volkswagen Golf dopo non aver dato la precedenza. La Golf è poi finita contro una Mercedes parcheggiata.

Sei le persone coinvolte, compreso il calciatore, tutte trasportate in ospedale con ferite lievi. Maldini, accompagnato al Fatebenefratelli per accertamenti, è stato dimesso poco dopo in buone condizioni e senza lesioni.

Ben più delicata la situazione sul piano amministrativo: il calciatore è risultato positivo all’alcoltest, con un valore di 0,91 g/l alla prima prova e 0,89 alla seconda. Gli è stata quindi ritirata la patente. Sono inoltre attesi gli esiti degli esami tossicologici.

Una notte iniziata dopo una serata perfetta sul campo si è dunque conclusa con un incidente e una nuova vicenda extra-sportiva per il 24enne. Maldini, arrivato in prestito dall’Atalanta al Cagliari, aveva appena trovato il secondo gol consecutivo, confermando il buon momento personale e la voglia di rilanciarsi dopo un percorso tra Milan, Spezia, Empoli, Monza, Atalanta e Lazio.