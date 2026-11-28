In uscita il 4 dicembre il volume “L’economia oltre la ricchezza. Keynes e il ruolo dell’arte e della cultura nella società”: un viaggio nel pensiero dell’economista britannico per ripensare il rapporto tra crescita economica, sviluppo umano e cultura

L’economia non più come fine ultimo, ma come strumento per costruire una società capace di migliorare la qualità della vita delle persone. È da questo principio che prende forma “L’economia oltre la ricchezza. Keynes e il ruolo dell’arte e della cultura nella società”, il volume scritto a quattro mani dal docente napoletano Marco Musella e il calabrese Biagio Lo Tufo, dottore in Management del Patrimonio Culturale. L’uscita dell’opera è prevista per il prossimo 4 dicembre e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il volume, edito da Epieikeia, è arricchito dalla postfazione di Emidio De Albentiis, già rettore dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia.

Keynes in chiave contemporanea

Il libro propone una rilettura di John Maynard Keynes, tra i più importanti economisti del Novecento, concentrandosi su un aspetto del suo pensiero che torna straordinariamente: il rapporto tra economia, arte e cultura. Attraverso i suoi scritti e il suo impegno diretto nelle istituzioni culturali, emerge il profilo di un intellettuale convinto che la promozione della bellezza e delle arti rappresenti una componente essenziale del benessere individuale e collettivo.

L’economia come strumento del bene collettivo

Una prospettiva che supera la tradizionale identificazione tra sviluppo economico e accumulazione della ricchezza, restituendo all'economia una funzione più ampia: quella di contribuire alla costruzione di una società capace di garantire una vita migliore. In questa visione, l'intervento pubblico può sostenere lo sviluppo delle arti e delle istituzioni culturali, senza compromettere la libertà creativa degli artisti.

Il volume mette così in relazione crescita economica, sviluppo umano e cultura, invitando a ripensare il significato stesso della ricchezza e il ruolo che le politiche culturali possono svolgere nella società contemporanea.

Gli autori: Marco Musella

Marco Musella è professore ordinario di Economia politica presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, dove insegna Economia politica e Sviluppo umano. Nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi accademici, tra cui quello di preside della Facoltà di Scienze Politiche e di direttore del Dipartimento di Scienze Politiche. I suoi principali ambiti di ricerca comprendono la macroeconomia, l'economia sociale, il terzo settore e la teoria dello sviluppo umano. Negli ultimi anni ha approfondito le connessioni tra economia e cultura. Autore di manuali e libri sui temi di suo interesse, ha curato di recente per i tipi della Merita Edizioni i volumi “Risorse per uno sviluppo dal volto umano” (2024) e “Economia è cultura” (2025).

Gli autori: Biagio Lo Tufo

Biagio Lo Tufo è laureato in Scienze turistiche presso l'Università della Calabria e in Management del patrimonio culturale presso l'Università Federico II di Napoli. Attualmente sta conseguendo un Master di II livello in Economia e gestione dei beni culturali presso l'Università Roma Tre. I suoi interessi di studio e ricerca riguardano l'economia della cultura, le politiche culturali e il rapporto tra arte e intervento pubblico, con particolare riferimento al pensiero di John Maynard Keynes. Parallelamente all'attività di ricerca, opera nel settore dell'esercizio cinematografico ed è gestore del Cinema Loren.