È scattata la prevendita per DB Rossoblù Città di Luzzi-Admo Pro Pellaro, gara valida per la 12ª giornata del campionato di Eccellenza calabrese, in programma domenica 29 novembre alle ore 14.30. La formazione allenata da Mario Magarò farà il suo esordio al “San Vito-Marulla” a poco meno di due settimane dalla presentazione al Cinema Italia del progetto imprenditoriale per il rilancio del calcio cittadino. La società presieduta da Luca Gencarelli sta definendo gli ultimi aspetti organizzativi in vista dell'appuntamento. La giornata sarà dedicata alla memoria di Denis Bergamini, al quale è intitolata la società.

DB Rossoblù, anche i soci acquisteranno il biglietto

Una delle decisioni assunte riguarda proprio l'accesso allo stadio da parte dei componenti del gruppo societario. Tutti i soci acquisteranno regolarmente il biglietto per assistere alla partita. Non sono previsti ingressi omaggio per gli imprenditori che hanno aderito al progetto, con le gratuità riservate agli organi di informazione accreditati e ad alcune autorità. La scelta nasce dalla volontà dei promotori dell'iniziativa di contribuire in prima persona agli incassi della società, alle stesse condizioni degli altri spettatori.

I settori aperti e il prezzo dei biglietti

Per i sostenitori rossoblù saranno disponibili la Tribuna Rossa Sud «Bruno», la Tribuna Rossa Nord «Morelli», la Tribuna A e la Tribuna Blu Centrale. Ai tifosi della Pro Pellaro sarà invece riservato lo spicchio della Tribuna B intitolato a Francesco Giordano. Questi i prezzi dei biglietti, comprensivi dei diritti di prevendita:

Tribuna Rossa Sud: 10 euro;

Tribuna Rossa Nord: 10 euro;

Tribuna A: 10 euro;

Tribuna Blu Centrale: 20 euro;

Settore ospiti: 10 euro.

I tagliandi sono acquistabili attraverso il circuito Etes.

Marulla, alcune criticità nell'utilizzo dell'impianto

Nel corso dei sopralluoghi effettuati in vista della partita sono emerse alcune problematiche relative alle condizioni dello stadio. L'ascensore è stato trovato guasto, mentre non sarà possibile utilizzare la tribuna stampa sospesa. Limitazioni previste anche per i fotografi che, secondo le indicazioni fornite dalla Questura, non potranno accedere al rettangolo di gioco. La società comunicherà il programma completo della giornata, con gli orari di apertura dei cancelli e della cerimonia che precederà il fischio d'inizio. È prevista inoltre la trasmissione in diretta streaming dell'incontro.

Al Marulla uno scontro diretto per il primato

Sul piano sportivo, quella di domenica sarà una delle partite più interessanti della giornata di Eccellenza. La DB Rossoblù si presenterà all'appuntamento da capolista e ancora imbattuta, con 27 punti conquistati nelle prime undici giornate. La Deliese insegue a quota 26, mentre la Pro Pellaro occupa la terza posizione con 24 punti. Per gli uomini di Magarò, reduci dal pareggio sul campo della Paolana, ci sarà dunque l'occasione di aumentare il distacco da una delle dirette concorrenti nella corsa alla promozione in Serie D.