Il tecnico ritrova il difensore dopo la squalifica e recupera Petrovic. Ancora out Clemente e Achour, verso la conferma il resto dell’undici vittorioso a Crotone.

Un solo cambio rispetto alla formazione che ha vinto il derby di Crotone. Federico Coppitelli sembra intenzionato a confermare gran parte dell’undici schierato all’Ezio Scida anche contro il Sorrento, nella gara in programma oggi alle 17.30 allo stadio «Donato Curcio» di Picerno. Il Cosenza, reduce da cinque risultati utili consecutivi e da due vittorie di fila, ha trovato una propria fisionomia con il 3-5-2. Il tecnico rossoblù potrà contare nuovamente su Dalmazzi, che ha scontato il turno di squalifica, mentre rimangono indisponibili Clemente, Achour e il giovane Pozzi. Buone notizie anche sul fronte Petrovic. L’attaccante croato ha superato il problema intestinale che ne aveva condizionato gli allenamenti nelle ultime settimane, pur senza impedirgli di figurare nell’elenco dei convocati.

Cosenza, Dalmazzi al posto di Cogoni

Davanti a Rizzo dovrebbe ricomporsi il terzetto difensivo formato da Pascalau, Dametto e Dalmazzi. Quest’ultimo, prima della squalifica rimediata contro la Casertana, era stato uno degli elementi inamovibili della formazione rossoblù. A lasciargli il posto sarà con ogni probabilità Cogoni, autore comunque di una buona prestazione contro il Crotone. Difficilmente Coppitelli interverrà su un reparto che ha concesso un solo gol nelle ultime tre giornate di campionato. Lo stesso allenatore, nella conferenza stampa della vigilia, ha sottolineato la necessità di conservare la solidità difensiva acquisita nell’ultimo periodo.

Conferme a centrocampo

Sulle corsie esterne dovrebbero agire ancora Cimino a destra e Contiliano a sinistra, con Ndow e Palmieri nella zona centrale. Quieto avrà maggiore libertà di movimento, potendo avanzare sulla trequarti e modificare, a seconda delle fasi di gioco, il sistema di partenza in un 3-4-2-1. D’Alena e Dzepar rappresentano le principali alternative in mezzo al campo. Coppitelli dovrebbe però confermare gli equilibri delle ultime settimane, anche in considerazione delle dimensioni ridotte e della rapidità del terreno sintetico di Picerno.

In attacco ancora Energe e McJannet

Nonostante il pieno recupero di Petrovic, l’orientamento sembra essere quello di riproporre Energe e McJannet dal primo minuto. L’impiego di un attacco senza un centravanti di ruolo consente al Cosenza di sfruttare la mobilità dei propri interpreti e gli inserimenti di Quieto. Petrovic potrebbe trovare maggiore spazio a gara in corso. A disposizione di Coppitelli ci saranno anche Palazzino e Almaviva, entrambi utilizzati nella ripresa del derby dell’Ezio Scida.

Sorrento-Cosenza, la probabile formazione dei rossoblù

COSENZA (3-5-2): Rizzo; Pascalau, Dametto, Dalmazzi; Cimino, Ndow, Palmieri, Quieto, Contiliano; McJannet, Energe. Allenatore: Coppitelli.