È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 17.30 in via Don Francesco Maria Greco, nel centro di Acri, nei pressi della villa comunale “Gazebo”. Una donna è stata investita mentre, secondo una prima ricostruzione, attraversava la strada.

A travolgerla sarebbe stata una Fiat Punto, alla cui guida si trovava un uomo. L’impatto ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza. La donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Acri per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi. La donna avrebbe riportato principalmente un trauma a una gamba.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La polizia locale ha invece provveduto alla gestione della viabilità, con possibili rallentamenti nella zona. L’incidente ha riacceso anche l’attenzione dei residenti sulle condizioni di sicurezza del tratto interessato. Alcuni cittadini hanno segnalato, in particolare, una scarsa illuminazione della zona, chiedendo maggiore attenzione per garantire una migliore visibilità nelle ore serali. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’investimento e le eventuali responsabilità.