Il tecnico della capolista di Eccellenza alla vigilia della sfida contro i reggini (terzi in classifica): «C’è tanta soddisfazione, ma la strada è ancora lunga». E sul debutto nello stadio di Cosenza: «Trasmette storia e passione»

Il primato in classifica, il percorso costruito lontano dai riflettori e ora la sfida sul palcoscenico del San Vito-Marulla. È un momento particolare per la DB Rossoblù Luzzi, attesa domenica dal confronto con la Pro Pellaro. Alla vigilia della gara, l’allenatore dei cosentini Mario Magarò ha fatto il punto sul momento della squadra nell’intervista rilasciata al network LaC.

Il primo posto è il risultato di un percorso che il tecnico attribuisce soprattutto alla forza del gruppo; «C’è tanta soddisfazione, perché chi vive questo percorso sa quanti sacrifici ci sono dietro», racconta Magarò. «La cosa più bella è la sinergia che si è costruita tra squadra, staff e società: ognuno porta il proprio mattoncino e nessuno si tira indietro».

Un lavoro collettivo che ha permesso alla DB Rossoblù di arrivare in vetta, ma senza perdere di vista la prospettiva: «È il merito di un collettivo vero, che sa soffrire e lottare insieme, e questo ci dà una spinta enorme. Cosi come è merito del mio staff, il mio vice Maicol Sisca, il preparatore dei portieri Renato Simonelli, il massaggiatore Michele Quintieri, e il preparatore atletico Gianmarco Manna», sottolinea il tecnico. Il primato, però, non cambia la consapevolezza che il campionato sia ancora lungo: «La strada è molto lunga, vedremo dove arriveremo».

La crescita della squadra coincide anche con un progetto che guarda alla possibilità, in futuro, di rappresentare la città di Cosenza. Una prospettiva che Magarò considera uno stimolo, non un peso: «Partire senza i riflettori addosso ci ha aiutato a lavorare con serenità e a costruire certezze passo dopo passo». Ora, però, i riflettori ci sono, ma l’allenatore non li considera un problema: «Sapere che in prospettiva c’è la possibilità di rappresentare una piazza importante come Cosenza è uno stimolo enorme e non lo viviamo come un peso, ma come una responsabilità che ci spinge a dare sempre qualcosa in più».

E poi c’è il traguardo sportivo. Vincere il campionato di Eccellenza resta l’obiettivo, ma Magarò invita a non dare nulla per scontato: «Vincere l’Eccellenza non è mai scontato, va conquistato sul campo una domenica alla volta».

La gestione del primato sarà quindi uno degli aspetti decisivi della seconda parte della stagione. Per il tecnico rossoblù, più che una singola avversaria, il pericolo è rappresentato dalla capacità di mantenere continuità: «In Eccellenza l’insidia più grande è sempre la partita successiva: quando sei davanti, tutte le squadre ti affrontano al massimo e su campi difficili bastano piccoli cali di attenzione per perdere punti».

Una mentalità che porta Magarò a mantenere alta la considerazione per tutte le concorrenti: «Più che temere una singola avversaria, rispettiamo tutte quelle che hanno qualità, fisicità ed esperienza per restare in alto fino alla fine. Il campionato è lungo e si decide sui dettagli».

Domenica, però, ci sarà un elemento in più: il San Vito-Marulla. Per la DB Rossoblù sarà una giornata particolare, anche per il significato che assume il debutto nello storico impianto cosentino. Magarò non nasconde l’emozione: «Giocare al Marulla sarà qualcosa di speciale, è uno stadio che trasmette storia e passione». Il palcoscenico, tuttavia, non dovrà distrarre la squadra dall’obiettivo: «Lo immagino con una cornice bellissima, con tanta voglia di vivere una giornata da ricordare, ma con la testa ben concentrata sul campo perché alla fine contano la prestazione e il risultato».