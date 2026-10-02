Otto appuntamenti tra ottobre 2026 e aprile 2027 al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria. In cartellone anche “Il Sindaco del Rione Sanità”, Simona Cavallari e Luca Ward

Il Rende Teatro Festival si prepara a tornare con la sua ottava edizione e una novità significativa: la stagione 2026-2027 si svolgerà interamente al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria.

Il cartellone sarà presentato ufficialmente lunedì 5 ottobre alle 10.30 proprio al TAU dell’Unical, sede che ospiterà tutti gli appuntamenti della nuova stagione.

Ecco in anticipo gli otto gli spettacoli in programma tra ottobre e aprile: un percorso che attraversa comicità, prosa, grandi classici, musica e teatro.

Francesco Paolantoni apre la stagione

Il primo appuntamento è fissato per sabato 24 ottobre 2026, alle 21, con Francesco Paolantoni. L’attore napoletano inaugurerà il nuovo cartellone del TAU, dando il via a una stagione che punta a coniugare intrattenimento e teatro d’autore.

Martedì 1 dicembre, alle 21, sarà invece la volta de “L’esorcismo di Don Tonino”, che segna il ritorno di Carlo Buccirosso con un nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato dallo stesso artista.

Al centro, il mondo degli esorcismi e della Chiesa, un territorio poco frequentato dal teatro comico e proprio per questo ricco di possibilità sceniche, affrontato attraverso il linguaggio ironico e paradossale che caratterizza la scrittura di Buccirosso.

A febbraio “Il Sindaco del Rione Sanità”

Il 4 febbraio 2027 il TAU ospiterà “Il Sindaco del Rione Sanità”, uno dei titoli più importanti della drammaturgia di Eduardo De Filippo, con Geppy Gleijeses protagonista e regista, la partecipazione di Pino Micol e un ampio cast di interpreti.

Lo spettacolo racconta la figura di Antonio Barracano, uomo abituato a intervenire nei conflitti del quartiere e ad amministrare una propria idea di giustizia, muovendosi in un terreno complesso nel quale si intrecciano autorità, responsabilità, fragilità e bisogno di protezione.

Il 22 febbraio sarà invece la volta di Francesco Di Leva con “Quotidiane ispirazioni”, insieme ad Adriano Pantaleo.

Un progetto che porta sul palco due interpreti legati anche all’esperienza del Nest – Napoli Est Teatro, realtà nata nel quartiere di San Giovanni a Teduccio e diventata negli anni un importante presidio culturale e teatrale.

Marzo con Simona Cavallari e Luca Ward

Il mese di marzo porterà al Teatro Auditorium Unical due interpreti molto conosciuti.

Domenica 7 marzo salirà sul palco Simona Cavallari, mentre venerdì 12 marzo arriverà Luca Ward con “Oggi voglio essere me stesso”.

Uno spettacolo che mette al centro la voce e il racconto personale di un interprete celebre per il doppiaggio, ma anche per il lavoro svolto tra cinema, televisione e teatro.

Ad aprile Gianluca Guidi e Biagio Izzo

Il primo aprile sarà invece la volta di Gianluca Guidi con l’omaggio a Frank Sinatra, uno spettacolo che intreccia musica e grande schermo attraverso brani legati all’immaginario cinematografico.

A chiudere la stagione, martedì 27 aprile 2027, sarà Biagio Izzo con “L’arte della truffa”.

Il comico e attore napoletano porterà sul palco del TAU una commedia costruita su equivoci, situazioni paradossali e ritmo serrato, affidando alla comicità il compito di chiudere il cartellone.

Una stagione tutta all’Unical

La scelta di concentrare l’intera stagione al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria segna un passaggio importante per il Rende Teatro Festival va a cementare i rapporti tra la città e l’ateneo calabrese punto di eccellenza per la regione e per tutto il Sud Italia.

Tutti gli appuntamenti

24 ottobre 2026 — Francesco Paolantoni

1 dicembre 2026 — “L’esorcismo di Don Tonino”

4 febbraio 2027 — “Il Sindaco del Rione Sanità”

22 febbraio 2027 — Quotidiane Ispirazioni con Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo

7 marzo 2027 — Simona Cavallari

12 marzo 2027 — Luca Ward, “Oggi voglio essere me stesso”

1 aprile 2027 — Gianluca Guidi, “Sinatra, the Man and his Music”

27 aprile 2027 — Biagio Izzo, “L’arte della truffa”

Tutti gli spettacoli sono in programma alle 21.