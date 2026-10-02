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Il Frecciarossa Sibari-Bolzano potrebbe essere soppresso a partire dalla metà di dicembre, con l’entrata in vigore del nuovo orario ferroviario. È quanto risulterebbe da una comunicazione trasmessa da Trenitalia a RFI, nella quale viene prospettata una modifica dell’attuale offerta che interesserebbe direttamente uno dei collegamenti ferroviari a lunga percorrenza che servono la Sibaritide.

La notizia, se confermata nei prossimi aggiornamenti dell’orario ufficiale, significherebbe la sospensione del collegamento diretto tra Sibari e Bolzano durante il periodo invernale, con una possibile ripresa soltanto nei mesi estivi del 2027.

Attualmente Trenitalia indica il collegamento Bolzano-Sibari tra le connessioni Frecciarossa attive per la Calabria, con due collegamenti giornalieri tra Bolzano, Verona e Paola, con prosecuzione fino a Sibari.

La prospettiva per il 2027

Secondo quanto emerge dalla comunicazione di Trenitalia a RFI, il collegamento non sarebbe previsto nella programmazione ordinaria a partire da dicembre. La possibilità presa in considerazione sarebbe quella di restituire il servizio nel periodo estivo del 2027, ma con una configurazione differente rispetto a quella attuale.

L’ipotesi sul tavolo sarebbe infatti quella di un Milano-Sibari, destinato a collegare direttamente la città ionica con il capoluogo lombardo nel periodo di maggiore domanda turistica.

Si tratta, al momento, di una prospettiva che dovrà essere verificata attraverso la programmazione definitiva e la successiva messa in vendita dei collegamenti. La stessa documentazione ufficiale oggi disponibile conferma comunque l’esistenza del Frecciarossa 8509 Sibari-Bolzano, con partenza da Sibari e arrivo a Bolzano, mentre il collegamento inverso è identificato con il numero 8519.

Un collegamento che attraversa il Paese

Il Sibari-Bolzano rappresenta una relazione ferroviaria particolare perché consente di raggiungere direttamente dal territorio della Sibaritide diverse città del Centro-Nord, attraversando Campania, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Trentino-Alto Adige.

L’attuale Frecciarossa 8509 collega Sibari a Bolzano in poco meno di dieci ore, con fermate, tra le altre, a Paola, Scalea, Maratea, Salerno, Napoli Afragola, Roma, Firenze, Bologna, Verona, Rovereto e Trento.

La possibile sospensione invernale apre quindi una questione che riguarda non soltanto Sibari, ma l’intero sistema dei collegamenti ferroviari della fascia ionica cosentina.

La prospettiva di un Milano-Sibari nel periodo estivo 2027 potrebbe modificare la direttrice servita, spostando verso Milano il collegamento diretto con il Nord e concentrando il servizio nei mesi di maggiore afflusso turistico.

Resta ora da capire se quanto comunicato nella programmazione preliminare sarà confermato nel quadro definitivo dell’offerta ferroviaria. Al momento, dunque, è più corretto parlare di un rischio di soppressione da dicembre e di un’ipotesi di ripristino estivo nel 2027, piuttosto che di una cancellazione definitiva del collegamento.

La questione assume particolare rilievo anche alla luce degli interventi infrastrutturali in corso in Calabria: RFI indica, tra gli altri, lavori sulla tratta Paola-Castiglione Cosentino dal 13 dicembre 2026 al 27 gennaio 2027 e progetti di potenziamento della rete ionica.