Il Festival internazionale del cinema “Mendicino Corto” celebra vent’anni di attività con quattro giornate dedicate a cinema, scuola, arte, musica e spettacolo. La ventesima edizione, in programma dal 15 al 18 ottobre 202 6, porterà a Mendicino giovani interpreti della scena cinematografica e televisiva italiana, insieme a incontri, proiezioni e riconoscimenti.

Fondato nel 2006 da Franco Barca, che ne cura la direzione artistica, il Festival accompagnerà la ricorrenza con il tema “20 anni di storia. Il futuro del cinema è già qui”. Gli appuntamenti si svolgeranno al Teatro comunale e a Palazzo Campagna.

Gli ospiti: Minopoli, De Rosa e Maiello

Tra i protagonisti del gala finale ci sarà Ciro Minopoli, interprete di Minerva – La Scuola, serie prodotta da Picomedia per Netflix e diretta da Ivan Silvestrini. L’attore interpreta inoltre il pugile Patrizio Oliva nel film La promessa di Patrizio, prodotto da Rai Fiction e Cinema Fiction e diretto da Simona Ruggeri. L’anteprima è annunciata per il 21 ottobre al Teatro Sistina di Roma, nell’ambito di Alice nella Città.

A Mendicino arriverà anche Greta De Rosa, una delle nuove protagoniste di Mare Fuori, la serie prodotta da Rai Fiction e Picomedia.

Completa il gruppo Riccardo Maiello, protagonista nel ruolo di Giocondo de Il Mestiere, opera prima di Beppe Tufarulo, accanto a Luigi Lo Cascio e Claudia Potenza. Il film, presentato nelle Notti Veneziane delle Giornate degli Autori, è stato girato in Calabria e nelle Marche. Tra le location calabresi figurano Crotone, i Calanchi di Cutro e il pontile di Lamezia Terme.

Giovedì 15 ottobre: scuole, apertura e primi premi

La giornata inaugurale inizierà alle 9 al Teatro comunale con Il cinema incontra la scuola. Agli studenti saranno proposti cortometraggi delle precedenti edizioni, attraverso un percorso che ripercorre la storia della manifestazione.

Alle 18 si terrà la cerimonia di apertura, con saluti istituzionali e consegna dei primi riconoscimenti:

Premio San Francesco di Paola a Nuccia Orlando e Sabrina Mannarino;

Premio Totonno Chiappetta a Fiorenzo Pantusa;

Premio Attilio Bossio a Egidio De Sossi, Fausto Bria e Giovanna Perna.

La serata ospiterà anche la quindicesima edizione del concorso canoro dedicato ad Attilio Bossio, con Giovanna Perna come ospite.

Venerdì 16 ottobre: l’omaggio a Totò

Il secondo appuntamento con le scuole si svolgerà alle 9 al Teatro comunale.

Alle 17, a Palazzo Campagna, sarà inaugurata la mostra “Cinema in Cartapesta”, dedicata ad Antonio De Curtis, in arte Totò. L’omaggio artistico è realizzato da Franco Barca, con le coreografie di Nadia Perna e l’accompagnamento della Banda musicale Città di Mendicino.

All’inaugurazione parteciperà Elena Anticoli De Curtis, nipote di Totò. Il programma prevede inoltre il conferimento del Premio Domenico De Cicco alla nipote di Domenico De Cicco, accompagnata dal padre Francesco Perri al pianoforte.

Alle 19, il Teatro comunale ospiterà una serata dedicata a Totò con l’Orchestra dell’Istituto comprensivo statale di Mendicino, Francesco Perri, Melania Gabriele, Davide Carpino e la dirigente scolastica Assunta Morrone. Sarà proiettato il docufilm “A prescindere”, diretto da Gaetano Di Lorenzo.

Sabato 17 ottobre: la serata dei premi

Sabato, dalle 19 al Teatro comunale, saranno consegnati i riconoscimenti dedicati ai protagonisti del cinema, della televisione e dello spettacolo.

Il Premio Ciak di Calabria andrà a Carmelo Giordano, Fabrizio Nucci e Francesca Antonelli. Il Premio Morricone sarà assegnato a Maurizio Carlini, mentre Anna La Croce riceverà il Premio Proietti.

Domenica 18 ottobre: il gala e i cortometraggi vincitori

La ventesima edizione si concluderà domenica alle 19 al Teatro comunale con il Gran gala finale. Durante la serata saranno presentati i cortometraggi vincitori e consegnati gli ultimi premi.

Tra gli ospiti annunciati figurano Ciro Minopoli, Greta De Rosa e Riccardo Maiello, insieme a Melania Gabriele e Costantino Comito.

Il Premio Michele Kalamera sarà assegnato a Luca Dal Fabbro. Seguirà la consegna dei premi Massimo Troisi, Sophia Loren e Gian Maria Volonté.