L’attesa per la nuova serie “Sandokan” si traduce in un’esperienza reale e immersiva con l’apertura al pubblico della Mostra “Sandokan in Calabria – i luoghi della serie”, un percorso dentro i set costruiti nell’area industriale ex Sir di Lamezia Terme. Qui, Lux Vide – società del Gruppo Fremantle – ha ricreato il Consolato di Labuan e il rifugio di Singapore, due ambientazioni chiave che gli spettatori ritroveranno dal 1° dicembre su Rai1, grazie alla produzione realizzata in collaborazione con Rai Fiction e con il sostegno della Calabria Film Commission.

Un viaggio tra costumi, oggetti e allestimenti originali

Il pubblico potrà entrare nei luoghi dove Sandokan ha preso forma, esplorando costumi, arredi, scenografie e oggetti di scena utilizzati durante le riprese. Il percorso è allestito all’interno del backlot lametino, che per mesi ha ospitato la troupe e ha trasformato l’area industriale in un vero set internazionale.

Date e orari della Mostra Sandokan in Calabria

La mostra aprirà dal 28 novembre 2025 al 27 gennaio 2026, dal martedì alla domenica, dalle 9.00 alle 16.30 (ultimo ingresso).

Aperture speciali nel periodo festivo:

24 dicembre: 9.00 – 13.00

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: 9.00 – 17.00

31 dicembre: 9.00 – 13.00

1 gennaio: chiuso

5 gennaio: 9.00 – 17.00

6 gennaio: evento speciale per bambini con lettura e visita dedicata (15.30 – 17.30)

Ingresso e prenotazioni

L’ingresso è gratuito. Per gruppi superiori a 4 persone è necessaria la prenotazione tramite:

SMS/WhatsApp: 393 968 3720 / 351 748 4016

Email: info@kiwisite.it

Eventbrite: piattaforma dedicata al link fornito dagli organizzatori.

Visite guidate ogni giorno, anche in inglese

Le visite sono accompagnate da guide specializzate e durano 60 minuti. Orari disponibili: 9.00 – 10.30 – 12.00 – 14.30 – 16.30 (ultimo accesso). Dalle 9 alle 12 sarà possibile partecipare anche a tour in lingua inglese, pensati per turisti e visitatori internazionali.