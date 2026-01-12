Le Forze dell’Ordine hanno indicato il percorso suggerito ai fan rossoblù che hanno deciso di recarsi all’Arechi nel settore loro destinato

La Tessera del tifoso come deterrente per limitare ulteriormente l’afflusso di tifosi del Cosenza nello stadio della Salernitana per il match di stasera. In tutto saranno 129 i fan dei Lupi che hanno deciso di acquistare il tagliando del settore ospiti per assistere dal vivo al match dell’Arechi, interessato da lavori di ristrutturazione. Saranno molto pochi anche i supporter di casa per una sfida che in altri tempi avrebbe richiamato quasi il pienone. Di seguito le info utili al viaggio per quanti nel pomeriggio viaggeranno verso la Campania

Le indicazioni della Questura per i fan rossoblù in vista di Salernitana-Cosenza

Le forze dell’Ordine hanno suggerito come uscita autostradale consigliata l’Area di servizio Campagna Est. Dalle ore 18.30 in poi, i tifosi saranno accompagnati presso il parcheggio del settore ospiti dello stadio “Arechi” per poter sostenere in Salernitana-Cosenza gli uomini di Buscè. Garritano e compagni proveranno a ridurre lo svantaggio dalla coppia di testa. In vetta alla classifica, infatti, ci sono Benevento e Catania a quota 45. I Lupi sono a 35, i granata hanno invece 38 punti. Inutile ribadire il valore di questa sfida nell’economia dell’intero campionato.