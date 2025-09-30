L’Università della Calabria (Unical) dedica due giorni di eventi al mondo della ricerca. La terza edizione del PhD Day Unical, interamente dedicata alle studentesse e agli studenti dei corsi dottorali, si terrà il prossimo 1° ottobre al Cinema Campus di Piazza Vermicelli. L’evento, con inizio alle ore 9:00, è promosso nell’ambito del percorso Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), che ha portato l’Unical a ottenere il prestigioso riconoscimento della Commissione europea HR Excellence in research.

La giornata ha l'obiettivo di valorizzare le ricerche dei dottorandi e al contempo di coinvolgere l’intera comunità accademica e il territorio, con lo scopo di far conoscere le opportunità che il percorso dottorale rappresenta per la società.

Il programma: Dottorandi, Ospiti e Competition

La mattinata sarà dedicata a forum e testimonianze. Gli ospiti di questa edizione saranno Enrico Natalizio, docente di ingegneria delle telecomunicazioni, e Gaia Contu, filosofa e divulgatrice scientifica, dottoranda in Etica della robotica presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Il cuore delle competizioni si svolgerà in due fasi:

Pitch Competition (ore 12:00, University Club): I dottorandi del secondo anno del 39° ciclo presenteranno le proprie ricerche a una giuria di esperti.

Poster Competition (pomeriggio): Verranno assegnati premi ai migliori lavori sia per le aree tecnico-scientifiche che per quelle socio-umanistiche.

La giornata si concluderà con la consegna delle pergamene ai dottorandi del 37° ciclo.

PhDialog: Sostenibilità e cooperazione Italia-Francia

L’evento si estende al 2 ottobre con il PhDialog, che si terrà presso l’University Club. Questa iniziativa, organizzata in collaborazione con diverse università, tra cui Palermo, Napoli Parthenope, Artois, Picardie Jules Verne e Littoral Côte d’Opale, inaugura un ciclo annuale a rotazione tra i partner. Il tema centrale del PhDialog sarà la sostenibilità, in linea con le direttive dell’Agenda 2030. L’appuntamento vedrà la partecipazione di dottorandi e rettori anche dalle università d'Oltralpe.

Il programma prevede una talk competition, con interventi da ciascun ateneo, e una pitch competition tra un rappresentante per ogni università, che includerà anche il vincitore della Pitch Competition del PhD Day Unical.

Il PhDialog rappresenta così un’occasione preziosa per rafforzare la collaborazione accademica tra Italia e Francia e per aprire nuove prospettive ai giovani ricercatori coinvolti su un tema di rilevanza globale. Tutti i dettagli sui due eventi sono disponibili sulla pagina dedicata all'evento.