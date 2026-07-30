Moda, cultura, turismo e sviluppo territoriale al centro dell’evento. In passerella le creazioni di Giuseppe Cupelli e Claudio Greco

La moda come strumento per raccontare il territorio e costruire nuove opportunità di sviluppo. Domenica 2 agosto Praia a Mare ospiterà il “Premio Moda Città di Praia a Mare”, una serata dedicata all’incontro tra creatività, cultura, turismo e valorizzazione delle eccellenze calabresi.

Il programma unirà un talk show con rappresentanti delle istituzioni e personalità dell’imprenditoria, della cultura, dello spettacolo e della comunicazione a una sfilata dedicata al Made in Calabria.

Tra i protagonisti annunciati figurano lo stilista Giuseppe Cupelli e Claudio Greco, recentemente nominato responsabile dei Rapporti nazionali per lo sviluppo Moda di Confapi Calabria.

Il talk sul futuro della Calabria

Il confronto ospitato durante il Premio Moda affronterà alcuni dei principali temi legati allo sviluppo della regione.

Gli ospiti saranno chiamati a discutere delle opportunità per i giovani, dell’innovazione, della sostenibilità e delle strategie necessarie per rafforzare la promozione turistica.

Nel dibattito troveranno spazio anche le eccellenze enogastronomiche, l’artigianato e l’identità culturale. L’obiettivo è individuare possibili connessioni tra i diversi settori e costruire un racconto della Calabria capace di trasformare il patrimonio naturale, storico e culturale in occasioni di crescita.

Le nuove prospettive per il comparto moda

Una parte della serata sarà dedicata alle prospettive economiche e produttive del settore moda in Calabria.

Il confronto si inserisce nel percorso avviato da Confapi Calabria per sostenere le imprese del comparto e favorire una maggiore valorizzazione delle produzioni regionali.

In questo contesto sarà evidenziata la nomina di Claudio Greco a responsabile dei Rapporti nazionali per lo sviluppo Moda dell’organizzazione.

Il nuovo incarico punta a rafforzare le relazioni istituzionali e il dialogo tra il sistema produttivo calabrese e i principali interlocutori nazionali, promuovendo opportunità legate all’innovazione, alla crescita e alla visibilità delle imprese del Made in Calabria.

In passerella Cupelli e Greco

Nel corso del Premio Moda Città di Praia a Mare sfileranno le creazioni dello stilista Giuseppe Cupelli.

La passerella sarà completata da una selezione di capi firmati da Claudio Greco, per una presentazione che unirà eleganza, creatività e valorizzazione del territorio.

La moda diventerà così un linguaggio attraverso il quale raccontare competenze, identità e capacità produttive maturate in Calabria.

Praia a Mare tra turismo e promozione territoriale

La scelta di Praia a Mare lega l’evento alla vocazione turistica della costa tirrenica cosentina. La manifestazione del 2 agosto punta a offrire una vetrina alla creatività regionale e, contemporaneamente, a promuovere il territorio.

Il Premio nasce per raccontare una Calabria dinamica, accogliente e ricca di talenti, capace di unire tradizione e innovazione.

Moda, enogastronomia, artigianato e patrimonio culturale vengono presentati come componenti di una strategia comune, orientata a rafforzare l’identità regionale e generare nuove opportunità per giovani e imprese.

Il messaggio scelto per accompagnare l’iniziativa sintetizza la sua impostazione: «La moda racconta il territorio. Le idee costruiscono il futuro. La Calabria si mette in mostra».