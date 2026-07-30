Tre giorni di musica, incontri, cinema e contaminazioni artistiche in uno degli appuntamenti più longevi e identitari del panorama culturale calabrese. Dal 16 al 18 agosto la frazione di Joggi, nel comune di Santa Caterina Albanese, torna a trasformarsi nel cuore della musica indipendente con la ventottesima edizione del Joggi Avant Folk.

Promossa dall'Associazione culturale Joggi Avant Folk, la manifestazione rinnova una tradizione che da quasi trent'anni mette in dialogo musica popolare, ricerca sonora e linguaggi contemporanei, confermandosi come uno spazio di incontro aperto ad artisti, pubblico e nuove sperimentazioni.

L'edizione 2026 sarà attraversata da un filo conduttore particolarmente intenso: il ricordo di Samuele, figura profondamente legata alla storia del festival, al quale sarà dedicato un momento speciale nel corso della rassegna.

Il programma prenderà il via domenica 16 agosto con una serata che unirà memoria e sonorità urbane. Ad aprire il festival sarà il rapper e mc Lugi, seguito dall'esibizione di Ellie Cottino & Il Buon Paul. Sul palco saliranno poi Dongocò e Dj Rioma, mentre uno spazio dal titolo Musica, parole e immagini per Samuele renderà omaggio alla sua figura. A chiudere la serata sarà l'aftershow di Dj Kerò.

Lunedì 17 agosto sarà la volta di N.A.I.P. (Nessun Artista In Particolare), tra gli artisti più originali della scena electro-pop e sperimentale italiana. La seconda giornata ospiterà anche uno degli appuntamenti più attesi dell'intero festival: la proiezione del docufilm Il Tempo delle Noci, seguita da un incontro con il cantautore Dario Brunori e il regista Giacomo Triglia, protagonisti di un confronto dedicato al rapporto tra musica, immagini e narrazione. La serata si concluderà con l'audio-video experience di Aristotool.

Il sipario calerà martedì 18 agosto con il concerto dei Meganoidi, storica formazione genovese che ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più significative dello ska-core e del rock alternativo italiano. Prima della band saliranno sul palco I Malati Immaginari, mentre l'ultimo appuntamento sarà affidato al dj set conclusivo di Dj Karim.

Con un cartellone che intreccia concerti, cinema, memoria e sperimentazione, il Joggi Avant Folk si conferma ancora una volta uno degli eventi culturali più riconoscibili della Calabria, capace di rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie radici e con la comunità che, da ventotto edizioni, continua a farlo vivere.