Nei giorni scorsi il vicepresidente della Società Ornitologica Italiana (SOI), dott. Gianluca Congi, è stato accolto dal direttore dell’ente Parco Nazionale della Sila, arch. Ilario Treccosti presso la sede del parco, sita in Lorica di San Giovanni in Fiore.

Dopo un’ampia discussione su una serie di iniziative di studio, conservazione e divulgazione sul patrimonio ornitico silano, da tempo portate avanti sul territorio da parte della SOI, il vicepresidente Congi, ha donato nelle mani del direttore Treccosti una copia del 50° volume della prestigiosa rivista Gli Uccelli D’Italia, organo editoriale della Società Ornitologica Italiana. Il volume andrà ad arricchire la libreria del parco. La rivista, da cinquant’anni viene edita ininterrottamente in formato cartaceo, rappresentando attualmente la più longeva rivista nazionale dedicata agli studi ornitologici su carta stampata. La rivista “Gli Uccelli D’Italia”, da qualche tempo viene fornita di DOI (Digital Object Identifier), un codice alfanumerico univoco e permanente utilizzato per identificare in modo affidabile articoli scientifici, libri e dataset sulla rete internet. L’ultimo volume consta di 224 pagine, celebra mezzo secolo di vita della SOI e contiene l’inserto “Lo Speciale Sila”, con 10 inediti lavori di ornitologia pubblicati e riguardanti vari habitat e specie presenti in Sila, un eccezionale contributo curato nei minimi dettagli dallo stesso Vicepresidente Congi.

Nel mese di gennaio scorso, presso l’Università della Calabria, in occasione della conferenza nazionale di ornitologia, “Lo Speciale Sila de Gli Uccelli D’Italia”, organizzata per le celebrazioni del 50° anniversario della fondazione della SOI, vennero presentati i lavori contenuti nel testo: la check-list aggiornata delle specie d’interesse comunitario/conservazionistico della ZPS “Sila Grande”; gli uccelli nidificanti nella Riserva dei Giganti della Sila; lo svernamento e la migrazione pre-riproduttiva del Frosone in Sila Grande; la prima nidificazione di Gruccione nel Parco Nazionale della Sila con aggiornamenti per l’area silana; le prime nidificazioni di Cutrettola capocenerino nel Parco Nazionale della Sila; le nidificazioni di Stiaccino nel P.Nazionale della Sila; una nuova nidificazione di Cicogna nera con aggiornamenti sulla fenologia della specie nella Riserva Nat. Regionale del Vergari; il Tordo bottaccio nidificante nel Parco Nazionale della Sila; la prima nidificazione di Nitticora sulla Sila; la prima nidificazione di Aquila reale in Sila Grande.

L’inserto “Lo Speciale Sila” è stato patrocinio, oltre che dalla SOI, anche dall’Ente Parco Nazionale della Sila, dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, dalla Riserva Naturale Regionale del Vergari e dal Gruppo Locale di Conservazione 121 Sila – GLC LIPU Sila. Con la prefazione del direttore Treccosti, l’inserto “Lo Speciale Sila”, ha arricchito l’iconico volume n°50 de “Gli Uccelli D’Italia”. L’iniziativa di donare gratuitamente i volumi del 50° volume è partita personalmente dallo stesso vicepresidente Congi, che accollandosi le spese di stampa per i numeri da devolvere, ha programmato una serie di consegne ad altrettante biblioteche e librerie di enti pubblici calabresi al fine di incrementare il patrimonio librario del settore. Lo scopo è quello di rendere partecipi tutti i cittadini delle importanti notizie ornitologiche contenute in questo speciale volume. Un gesto sicuramente volto ad aumentare le conoscenze ornitologiche e della conservazione non solo negli esperti ornitologi ma anche in quelle persone curiose e nei neofiti, che potranno così approfondire l’argomento e conoscere meglio l’inestimabile patrimonio ornitico e naturale della Sila.