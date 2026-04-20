Con Tosca si è aperto a Villa Rendano un percorso musicale e culturale dedicato a Giacomo Puccini, autore complesso, tormentato e ancora capace di parlare al presente con una forza scenica intatta. La rassegna lirica “Puccini a Villa Rendano”, organizzata dall’Associazione culturale Polimnia in collaborazione con la Fondazione Giuliani e l’Accademia Artea, con il patrocinio della Provincia di Cosenza, ha scelto uno dei titoli più drammatici del repertorio pucciniano per inaugurare un cartellone che punta a coniugare divulgazione, emozione e approfondimento.

A firmare il testo è Francesca Achito, che racconta una serata costruita attorno a un’opera capace di tenere insieme passione, violenza, spiritualità e tragedia. La celebre invocazione «Vissi d’arte, vissi d’amore, non feci mai male ad anima viva!» ha subito introdotto il pubblico nel cuore di una vicenda che resta tra le più potenti del melodramma italiano.

Villa Rendano torna al 1900 con Tosca

Per l’occasione, Villa Rendano ha simbolicamente cambiato tempo e spazio, accogliendo la proiezione della Tosca diretta da Daniel Oren nella ricostruzione dell’allestimento originale del 1900, riproposto al Teatro dell’Opera di Roma, il luogo in cui nacque il capolavoro di Puccini.

A introdurre la proiezione è stata Luigia Pastore, presidente dell’Associazione Polimnia, che ha accompagnato il pubblico con un inquadramento storico dell’opera e con alcuni passaggi dedicati alla biografia di un compositore descritto come controverso, schivo, quasi sempre più incline a restare dietro le quinte che a imporsi in scena. Eppure, proprio attraverso la musica, Puccini ha saputo riversare nelle sue opere ogni piega del proprio tormento interiore.

Il legame tra il compositore e Tosca nasce a Parigi, quando Puccini assistette alla rappresentazione del dramma di Victorien Sardou. Fu allora che intuì la possibilità di trasformare quel materiale teatrale in un’opera lirica. Da quell’intuizione sarebbe nata la partitura forse più tesa e drammatica del suo repertorio.

Il dramma pucciniano tra tensione e linguaggio musicale

A entrare nella struttura musicale e teatrale dell’opera è stato il maestro Stefano Tanzillo, direttore musicale dell’Associazione Polimnia, che ha affiancato Pastore nell’introduzione alla serata. Il suo intervento ha messo in evidenza il carattere modernissimo della scrittura pucciniana, capace di anticipare il dialogo emotivo tra i personaggi attraverso il ricorso ai leitmotiv, trasformati in un canale diretto di comunicazione con l’ascoltatore.

È proprio questa costruzione a dare a Tosca un’impronta quasi cinematografica. La tensione cresce atto dopo atto, mentre i colpi di scena spingono il pubblico dentro la vicenda, senza tregua. La musica non accompagna soltanto l’azione: la precede, la suggerisce, la esaspera.

I personaggi di Tosca e la Roma del 1800

La vicenda è ambientata a Roma, martedì 17 giugno 1800, nel tempo dello Stato Pontificio. I tre atti si sviluppano in luoghi simbolici della città: la basilica di Sant’Andrea della Valle, Palazzo Farnese e una terrazza di Castel Sant’Angelo. In questo scenario si muovono i tre protagonisti dell’opera: Floria Tosca, il pittore Mario Cavaradossi e il Barone Scarpia.

L’opera mostra in modo evidente la vicinanza alla corrente verista, che emerge nella crudezza delle scene, nella violenza dei rapporti di forza e nella materialità dei personaggi. Tosca non è una figura ideale e lontana, ma una donna viva, gelosa, passionale, profondamente umana. Quando nel primo atto ribadisce «Tosca ha gli occhi neri», spezza la rappresentazione astratta della donna angelicata e si impone come presenza concreta, attraversata dagli istinti e dall’amore.

Cavaradossi è il pittore ribelle, l’uomo che sfida il potere offrendo riparo al fuggitivo Angelotti e che affronta la violenza di Scarpia senza tradire. Ma nel cuore dell’opera, secondo la lettura emersa durante la serata, è proprio Tosca ad assumere la statura dell’eroe tragico.

Tosca, Scarpia e il culmine del dramma

La donna resta fedele a Mario fino all’estremo, sfidando il ricatto di Scarpia, incarnazione del potere corrotto e della sopraffazione. Il barone, accecato dalla lussuria, pretende di scambiare la libertà di Cavaradossi con un momento di passione. È qui che il dramma tocca una delle sue vette più celebri e terribili.

«Questo è il bacio di Tosca!» pronuncia la protagonista dopo aver colpito a morte Scarpia, in una scena che rovescia gli equilibri di forza e consegna a una donna il gesto decisivo contro il tiranno. È un passaggio che racchiude insieme disperazione, rivolta e sacrificio.

La tensione però non si esaurisce. Nel terzo atto si consuma il vertice emotivo dell’opera, quando Mario Cavaradossi si prepara al patibolo. Con “E lucevan le stelle” Puccini raggiunge uno dei momenti più alti della propria scrittura. Il personaggio rievoca l’amore perduto mentre il pensiero della morte si fonde con quello della passione, in un intreccio struggente che dà forma a tutta la fragilità del vivere.

«Oh! dolci baci, o languide carezze» risuona come il frammento più doloroso di un addio già compiuto nell’anima prima ancora che nella scena.

Religione, violenza e contrasto nella Tosca di Puccini

Uno degli aspetti più incisivi messi in luce durante la serata riguarda il continuo contrasto tra sentimento religioso e violenza terrena. In Tosca, infatti, i richiami a Dio e alla Madonna si intrecciano con azioni spietate, desideri torbidi e soprusi. Questo ossimoro attraversa tutta l’opera e si manifesta in modo esemplare nel finale del primo atto, quando il Te Deum fa irruzione nella scena con tutta la sua solennità liturgica mentre si consuma la malvagità di Scarpia.

A conclusione della proiezione, il maestro Barbarossa ha richiamato proprio la funzione del coro all’interno dell’opera, sottolineando come esso contribuisca in modo decisivo a costruire l’atmosfera realistica e drammatica della Roma del 1800.

L’applauso finale e i prossimi appuntamenti a Cosenza

Al termine della proiezione, la sala di Villa Rendano ha risposto con un applauso lungo e commosso, segno della persistente attualità di un’opera che continua a scuotere il pubblico per intensità e potenza narrativa.

La rassegna “Puccini a Villa Rendano” proseguirà il 10 maggio con “La Rondine”, nuovo appuntamento pensato per attraversare ancora la vita, la drammaticità e la passionalità del compositore toscano.

La musica, però, continuerà già il 3 maggio con il “Concerto Straordinario” della rassegna “I luoghi, la storia, la musica”, in programma nella Sala degli Specchi della Provincia di Cosenza con i pianisti e compositori Antonella Barbarossa, Stefano Maiuolo e Lorenzo Maria Nigro.