La promozione in Serie D del Praiatortora porta anche la firma di Andrea Puoli. L’esterno biancazzurro, al quinto anno con il club, ha commentato ai microfoni del network LaC il successo decisivo contro l’Isola Capo Rizzuto.

«È una vittoria emozionante, conquistata dalla prima giornata – ha detto il numero 7 dei tirrenici –. È bellissimo, non trovo nemmeno le parole, per me e per tutti noi è un momento stupendo». Un traguardo costruito passo dopo passo, che ha premiato la continuità della squadra lungo tutta la stagione. Puoli ha poi evidenziato il legame con il territorio: «Quando si ha a che fare con comunità così piccole e si riesce a raggiungere un risultato del genere, portando tanta gente con noi, è qualcosa di indescrivibile».

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Dalla Prima Categoria alla Serie D, Petrone (cuore di Praia) e la dedica che commuove: «Per mio padre»

Francesco Roberto Spina
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Cinque anni in biancazzurro e un percorso condiviso insieme al club che rappresenta nel calcio dilettantistico che città di Praia a Mare e Tortora: «Per me è stato un cammino importante – afferma Puoli –, ma oggi vince una squadra intera, un gruppo e una comunità che ci ha sostenuto dall’inizio alla fine».

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Praiatortora in Serie D, la gioia di Viscardi: «Vittoria del lavoro, resterà nella storia»

Francesco Roberto Spina
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In chiusura la dedica per la vittoria del campionato: «Alla mia famiglia, perché mi è sempre stata vicina, e ai miei compagni. Ho un carattere particolare, a volte sopra le righe in campo, ma sono fatto così. C’è chi mi ama e chi mi odia, ma il supporto non è mai mancato».