Le selezioni si terranno venerdì 10 aprile a Reggio Calabria, al Piccolo Teatro della Scaletta, in via Manfroce II Traversa De Nava n.5, dalle ore 14:00 alle 19:00. Sabato 11 e domenica 12 aprile le selezioni si terranno invece a Diamante, nella sede della Scirocco Film Academy, in via Benedetto Croce 14, alla stessa ora

Si accendono i riflettori sulla Calabria, pronta a diventare ancora una volta palcoscenico naturale per una produzione televisiva di grande successo. È ufficialmente aperto il casting per la terza stagione della serie “Viola come il mare”, il progetto televisivo che ha come protagonista l’attrice Francesca Chillemi e che continua a conquistare il pubblico italiano.

L’iniziativa, promossa con il supporto della Calabria Film Commission, rappresenta un’importante occasione non solo per aspiranti attori, ma anche per chi desidera vivere un’esperienza diretta nel mondo del cinema e della televisione. La produzione è infatti alla ricerca di figurazioni, ovvero comparse, che prenderanno parte alle riprese previste nei mesi di aprile e maggio proprio in diverse località calabresi.

Date e sedi dei casting

Le selezioni si svolgeranno in presenza in due diverse città calabresi, offrendo così una maggiore accessibilità a chi desidera partecipare.

Venerdì 10 aprile 2026 i casting si terranno a Reggio Calabria, al Piccolo Teatro della Scaletta (via Manfroce II Traversa De Nava n.5), dalle ore 14:00 alle 19:00.

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 le selezioni si terranno invece a Diamante, nella sede della Scirocco Film Academy (via Benedetto Croce 14), sempre dalle ore 14:00 alle 19:00.

Gli interessati potranno presentarsi direttamente nelle sedi indicate negli orari stabiliti, pronti a mettersi in gioco davanti ai selezionatori. Ulteriori candidature potranno pervenire all’indirizzo sccastingcalabria@gmail.com.