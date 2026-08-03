Il volume dell’infermiera Barbara Modaffari sarà presentato il 6 agosto nella biblioteca dell’ospedale di Cosenza

Le voci di chi ha attraversato la paura, la fragilità e un lungo percorso di cura escono dalle stanze della Terapia intensiva per diventare memoria condivisa. Giovedì 6 agosto, alle 11.30, nella biblioteca del Presidio unico dell’ospedale Annunziata di Cosenza, sarà presentato il libro “Voci dalla Rianimazione. Botulismo e storie di fragilità, cura, rinascita”.

Il volume è stato scritto da Barbara Modaffari, infermiera dell’Unità operativa di Terapia intensiva-Rianimazione dell’ospedale cosentino. La pubblicazione raccoglie le testimonianze di pazienti e familiari che hanno vissuto momenti particolarmente difficili all’interno del reparto.

Le testimonianze delle vittime del botulismo

A un anno dall’emergenza che ha segnato la Calabria e suscitato forte attenzione in tutta Italia, le storie delle vittime del botulismo diventano parole. Nel libro trovano spazio le esperienze di Gaia, Guglielmo e degli altri protagonisti della drammatica vicenda.

Non si tratta, tuttavia, soltanto di un racconto legato a quell’emergenza. La pubblicazione comprende anche le testimonianze di altri pazienti assistiti in Rianimazione e dei familiari che li hanno accompagnati durante il percorso ospedaliero.

Il risultato è una narrazione corale costruita intorno al dolore, alla paura e all’incertezza, ma anche alla speranza e alla possibilità di una ripartenza.

Il valore umano della medicina

“Voci dalla Rianimazione” punta a mostrare il volto più umano della medicina, raccontando la cura non soltanto come insieme di procedure e competenze professionali, ma anche come relazione tra persone.

Le pagine del libro descrivono l’incontro tra pazienti, familiari, medici, infermieri e operatori sanitari nei momenti in cui la fragilità diventa più evidente. Esperienze nelle quali l’ascolto, la vicinanza e la capacità di instaurare un rapporto di fiducia assumono un valore essenziale.

Una riflessione sull’umanizzazione delle cure

La presentazione all’Annunziata offrirà anche l’occasione per riflettere sull’umanizzazione dei percorsi assistenziali e sul lavoro svolto quotidianamente dal personale sanitario nei reparti di Terapia intensiva.

Il libro custodisce la memoria delle esperienze vissute, mettendo al centro la dignità dei pazienti e il ruolo di chi li assiste nel tratto più complesso del loro percorso di cura. Un racconto nel quale professionalità e umanità diventano parti inseparabili della stessa esperienza.

L’appuntamento è fissato per giovedì 6 agosto, alle ore 11.30, nella biblioteca del Presidio unico dell’ospedale Annunziata di Cosenza.