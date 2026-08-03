Altri due acquisti praticamente conclusi per il Cosenza. Si tratta del difensore Andrea Moretti e dell’esterno offensivo Federico Tonin. Il primo, classe 2002, è praticamente una recente “vecchia” conoscenza, visto che nello scorso campionato ha giocato con il Cosenza nella seconda parte di stagione in prestito dalla Triestina. Dal 1° luglio è rimasto svincolato. Diverse le proposte pervenute sul suo tavolo, ma alla fine il biennale offerto da Lucioni, sembra aver convinto Moretti, pronto a vestire nuovamente la maglia dei lupi.

Tonin in prestito

Ma anche il reparto offensivo potrebbe arricchirsi prestissimo di una nuova freccia. Il Cosenza ha praticamente chiuso l’accordo per Federico Tonin, classe 2006, che arriverebbe in prestito dal Vicenza, società con la quale deve dapprima rinnovare il contratto scaduto lo scorso 30 giugno. Si tratta di un esterno d’attacco che ha giocato con la Primavera di Bologna e Vicenza e che lo scorso anno ha esordito con la maglia biancorossa. Per lui sarebbe la prima vera esperienza con i “grandi”.