«Quale assessore al Trasporto pubblico locale della Regione Calabria dichiaro la piena disponibilità a riprendere il percorso e riattivare l'iter relativo alla vicenda Amaco dal punto in cui si era interrotto, a seguito di una legittima offerta formulata da una società privata per l'acquisizione dell'intero compendio aziendale, poi revocata dalla stessa società. Credo che in questi mesi si sia perso ulteriore tempo. Per questo motivo, la Regione Calabria è pronta a incontrare immediatamente il curatore fallimentare e, qualora Cometra confermasse il proprio interesse, anche la stessa società, al fine di verificare la possibilità di riattivare il confronto».

Così in una nota l'assessore al Trasporto pubblico locale della Regione Calabria, Gianluca Gallo. «L'obiettivo della Regione - afferma - resta fondato su due priorità imprescindibili: garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nell'area di Cosenza e assicurare la piena tutela dei livelli occupazionali, salvaguardando tutti i posti di lavoro dei dipendenti di Amaco.

Naturalmente, questo percorso potrà essere avviato soltanto qualora sia definitivamente venuta meno l'ipotesi di cessione dell'azienda a un soggetto privato. Nel frattempo, chiederemo al curatore fallimentare di sospendere ogni iniziativa finalizzata all'avvio delle procedure di licenziamento. L'esercizio provvisorio è infatti autorizzato fino al 30 settembre e, pertanto, non riteniamo vi siano ragioni per accelerare un iter che porterebbe alla perdita dei posti di lavoro, una prospettiva che la Regione non condivide. Il nostro auspicio è che entro il 30 settembre si possa definire una soluzione positiva della vertenza.

Qualora ciò non fosse possibile, la Regione è pronta a chiedere al giudice delegato una proroga dell'esercizio provvisorio, così da consentire il completamento del percorso volto a garantire sia la continuità del servizio sia il mantenimento integrale dei livelli occupazionali.

È con questo spirito che la Regione Calabria conferma il proprio impegno ad adoperarsi, insieme a tutti i soggetti coinvolti, per individuare una soluzione concreta e definitiva per l'azienda di trasporto pubblico di Cosenza, nell'interesse dei lavoratori, dei cittadini e del territorio», conclude Gallo.