Nuove opportunità professionali arrivano dalla ARPAL Calabria. L’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro della Regione Calabria ha infatti pubblicato un avviso di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro a esperti, destinati a rafforzare le attività di supporto in materia di lavoro, organizzazione delle risorse umane e gestione dei costi del personale.

La procedura è rivolta a professionisti con profilo Middle e prevede la selezione di due figure che opereranno nell’ambito del progetto FIDEG. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 19 febbraio 2026, esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale inPA.

Le attività previste dal bando

Gli esperti selezionati saranno chiamati a svolgere attività di consulenza specialistica a favore dei partecipanti al progetto FIDEG, con particolare riferimento agli aspetti lavoristici, previdenziali e alla gestione del personale. Il loro contributo sarà centrale sia nella fase di definizione dell’idea imprenditoriale sia in quella di avvio dell’attività.

Il lavoro si articolerà anche nel supporto alla pianificazione economico-finanziaria, all’organizzazione interna delle nuove imprese e alla definizione delle strategie aziendali, operando in sinergia con le altre figure professionali coinvolte nel progetto.

Requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda i candidati in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso alla pubblica amministrazione, tra cui la cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, l’assenza di condanne penali definitive e di cause di incompatibilità o conflitto di interesse.

Sono inoltre richiesti specifici titoli e competenze professionali. In particolare, è necessario il possesso di una laurea in ambito economico, giuridico o politico, oltre a una comprovata esperienza di almeno tre anni nelle attività di consulenza del lavoro, nella gestione degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza e nella gestione del costo del personale. È richiesta anche l’iscrizione all’albo dei Consulenti del Lavoro.

Compenso previsto

Il compenso è definito in base al profilo Middle ed è pari a 160 euro lordi onnicomprensivi per giornata di lavoro, fino a un massimo di 16 giornate mensili. L’incarico prevede quindi una remunerazione commisurata alle giornate effettivamente svolte nell’ambito delle attività progettuali.

Come si svolge la selezione

La procedura di selezione si articola in due fasi. In una prima fase sarà effettuata la valutazione dei titoli e dei curricula, sulla base delle informazioni dichiarate dai candidati al momento della candidatura sul portale inPA. Successivamente, i candidati ritenuti idonei saranno convocati per un colloquio.

Il colloquio servirà a verificare le competenze tecniche, le esperienze professionali dichiarate, le motivazioni personali e l’attitudine a lavorare in gruppo, in relazione alle attività richieste dall’avviso.

Modalità e termini per la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 23.00 del 19 febbraio 2026, esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale inPA. Non sono ammesse altre forme di invio. Tutti i dettagli operativi e il testo integrale dell’avviso sono disponibili nella documentazione ufficiale pubblicata da ARPAL Calabria.