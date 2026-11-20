«Nessun guasto, la chiave d’arresto che porta l’acqua alla pompa era chiusa»
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Nella giornata di ieri, alcune famiglie hanno denunciato disagi nel plesso dell’Ic Rende Centro a Saporito per la mancanza di acqua: servizi igienici inutilizzabili, bambini costretti a tornare a casa e costi della mensa addebitati anche in caso di assenza. Oggi, sulla vicenda, arriva la replica dell’amministrazione comunale di Rende:
«Gli uffici competenti del Comune hanno ricevuto la comunicazione del disservizio idrico attraverso una pec della Dirigente Scolastica alle ore 11:02 del 19 novembre. Alle ore 12:00 - quindi un’ora dopo - sono intervenuti sul posto i tecnici dell’azienda che ha installato l’autoclave nella scuola. E hanno immediatamente riattivato la fornitura idrica, che risultava bloccata per un motivo: la chiave d’arresto che porta l’acqua alla pompa era chiusa.
È, quindi, bastato riaprirla. Nessun guasto. Inoltre, risulta quantomeno infondata la richiesta di «riparazione o sostituzione urgente e definitiva dell’autoclave; fino alla soluzione definitiva, un servizio idrico di emergenza reale ed efficace»: tutto l’impianto dell’autoclave (vasca, pompa e tubi di collegamento) è stato già sostituito il 30 ottobre scorso. Per quel che riguarda il servizio mensa, si osserva che l’azienda incaricata aveva già preparato i pasti per i bambini che risultavano presenti all’appello del mattino.
Essi, pertanto, non hanno potuto consumarli perché i genitori li hanno prelevati alle 11:30, poco prima dell’orario della mensa e immediatamente prima dell’intervento risolutivo dei tecnici che, ripetiamo, non hanno rilevato nessun guasto.