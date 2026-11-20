L’Istituto comprensivo Guardia Piemontese-Bonifati ha promosso «Oltre la poltrona rossa». Al centro educazione emotiva, assistenza alle vittime e il contributo teatrale della classe terza C

Educazione al rispetto, riconoscimento dei comportamenti violenti e sostegno alle vittime sono stati i temi del convegno «Oltre la poltrona rossa», organizzato dall’Istituto comprensivo Guardia Piemontese-Bonifati il 19 novembre nella sala polivalente di Cittadella del Capo.

L’incontro, curato dalle professoresse Sandra Sbarra e Tiziana Rossi, si è svolto in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, coinvolgendo studenti, docenti, professionisti e rappresentanti delle istituzioni.

Il dirigente scolastico Massimo Lattari ha aperto i lavori. La consigliera regionale Rosellina Madeo, vicepresidente della Commissione Sanità, ha proposto una riflessione a partire dal suo libro «Femmine e maschi: diversi ma uguali». Al dibattito ha contribuito anche Giuseppe Ciacco.

Lo psicologo Nello Cretella, moderatore del convegno, ha richiamato l’importanza di introdurre precocemente l’educazione emotiva nelle scuole, aiutando i giovani a riconoscere i confini personali e a rispettare gli altri.

Gli avvocati Davide Rosselli e Antonio Biondi hanno affrontato il tema dell’assistenza legale alle vittime, mentre il cardiologo Francescantonio Rosselli si è soffermato sul soccorso medico e sul sostegno umano e legale da assicurare alle donne nelle situazioni di emergenza.

Sono intervenuti inoltre Franco Laratta, direttore responsabile di LaCnews24, Cosenza Channel e Catanzaro Channel, rappresentanti dell’amministrazione comunale e gli avvocati Lucio De Brasi e Massimiliano Ferrante. Tra gli invitati figurava il comandante della stazione di Cittadella del Capo Alessandro Mannello.

Una parte dell’incontro è stata affidata agli studenti della classe terza C, che hanno rappresentato «Amare l’equità», una breve pièce ispirata a fatti di cronaca e alle storie di donne vittime di violenza. Il lavoro teatrale ha tradotto i temi del convegno in un racconto costruito e interpretato dai ragazzi.

In conclusione, Lattari ha ribadito l’impegno della scuola nell’educazione alla cittadinanza e al rispetto, sottolineando la necessità di un percorso condiviso tra comunità scolastica, famiglie e istituzioni.