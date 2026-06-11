Il Comune di Bisignano ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di una unità lavorativa a tempo determinato per 36 mesi e con contratto part-time a 18 ore settimanali.

Il profilo ricercato è quello di istruttore amministrativo addetto ai servizi bibliotecari, culturali e di promozione territoriale, inquadrato nell’area degli istruttori del vigente contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni locali.

Il profilo richiesto dal Comune di Bisignano

La selezione riguarda una figura destinata a operare nei servizi bibliotecari, culturali, amministrativi e di promozione territoriale dell’ente. L’assunzione è prevista all’interno della programmazione del fabbisogno del personale 2026-2028, già approvata dal Comune e autorizzata dagli organismi competenti.

Il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bisignano, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso, e sul portale unico del reclutamento inPA.

L’obiettivo dell’amministrazione è selezionare una figura immediatamente operativa, capace di inserirsi nei servizi culturali e bibliotecari dell’ente e contribuire anche alle attività di promozione territoriale.

Requisiti generali per partecipare

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego. Tra questi figurano la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, secondo i limiti stabiliti dalla normativa, il godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica all’impiego e l’assenza di condizioni ostative alla costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

È richiesto inoltre il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, cioè il diploma di maturità.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla stipula del contratto individuale di lavoro.

Il requisito specifico: almeno 12 mesi di esperienza

Oltre ai requisiti generali, il bando prevede anche un requisito professionale specifico. I candidati devono aver maturato almeno 12 mesi di esperienza lavorativa, anche non continuativa, nei 48 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso sul portale inPA.

L’esperienza deve riguardare attività amministrative, bibliotecarie, culturali o di promozione territoriale svolte presso pubbliche amministrazioni oppure presso biblioteche comunali, provinciali, universitarie e scolastiche.

Nel bando viene spiegato che la richiesta di una precedente esperienza professionale risponde all’esigenza dell’amministrazione di selezionare personale già pronto a operare nei servizi dell’ente, nel rispetto dei principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Il possesso del requisito dovrà essere dichiarato nella domanda presentata sul portale inPA, indicando in modo analitico l’ente datore di lavoro, il profilo o la mansione svolta e il periodo esatto di servizio. Il Comune potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni prima della stipula del contratto.

Domanda solo sul portale inPA

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale inPA, autenticandosi con Spid, Cie, Cns o eIDAS.

Il termine per la presentazione è di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul portale unico del reclutamento. Le domande inviate con modalità diverse, oltre il termine previsto o prive delle indicazioni richieste, non saranno prese in considerazione.

Al termine della procedura di invio, il sistema rilascerà una ricevuta e attribuirà alla domanda un codice alfanumerico univoco, che sarà utilizzato nelle successive fasi della selezione per identificare il candidato, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Le comunicazioni relative alla procedura, compreso l’elenco dei candidati ammessi e la convocazione alle prove, saranno pubblicate sul portale inPA e sul sito istituzionale del Comune. Questa forma di pubblicità avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

La prova scritta e i test di inglese e informatica

La selezione prevede una prova scritta a contenuto teorico e distinti test per l’accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua inglese.

La prova scritta verterà su Testo unico degli enti locali, concetti fondamentali di biblioteconomia e bibliografia, elementi di diritto amministrativo e cultura generale.

Il test sarà composto da 30 quesiti a risposta multipla, da svolgere in 60 minuti. A ogni risposta esatta sarà attribuito un punto, mentre risposte errate, omesse o multiple varranno zero punti. Saranno ammessi alle fasi successive i candidati che conseguiranno almeno 21/30.

A conclusione della prova scritta sarà svolto anche l’accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua inglese, attraverso un test separato della durata di 30 minuti, composto da sei quesiti: tre di informatica e tre di inglese. Questi quesiti non concorreranno al punteggio della prova scritta, ma serviranno a ottenere il giudizio di idoneità.

Per risultare idonei sarà necessario rispondere correttamente ad almeno due domande nella sezione di informatica e ad almeno due nella sezione di lingua inglese. Il mancato raggiungimento della soglia minima anche in una sola delle due sezioni comporterà l’esclusione dal concorso.

Valutazione dei titoli e graduatoria finale

Per i candidati che supereranno la prova scritta e risulteranno idonei nei test di informatica e inglese, la commissione procederà alla valutazione dei titoli.

Il punteggio complessivo sarà composto da 30 punti per la prova scritta e 10 punti per i titoli. I titoli saranno suddivisi in tre categorie: titoli di studio, titoli di servizio e curriculum formativo e professionale.

Ai titoli di servizio potranno essere attribuiti fino a 5 punti, con particolare attenzione ai servizi svolti presso pubbliche amministrazioni e coerenti con il profilo di istruttore amministrativo addetto ai servizi bibliotecari, culturali e di promozione territoriale.

Non saranno valutabili attività svolte presso soggetti privati, tirocini non retribuiti o non configurabili come rapporto di lavoro, attività di volontariato, collaborazioni occasionali non strutturate e servizi privi di idonea documentazione.

Al termine della procedura sarà formata la graduatoria dei candidati idonei, che sarà pubblicata sul portale inPA insieme al provvedimento di approvazione.

Assunzione per 36 mesi e part-time

Il vincitore della selezione sarà invitato ad assumere servizio tramite comunicazione Pec, dopo l’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato per 36 mesi e part-time per 18 ore settimanali.

Chi non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decadrà dalla nomina.

Il procedimento è seguito dalla responsabile del Settore amministrativo del Comune di Bisignano, Ida Arabia. Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Settore amministrativo del Comune, preferibilmente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nel bando.