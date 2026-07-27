L'uomo è stato trovato all'interno dell'abitazione con denaro e oggetti sottratti ai proprietari. Disposti gli arresti domiciliari. La Polizia: intensificati i controlli contro i furti nelle case

È stato sorpreso all'interno di un'abitazione mentre era ancora intento a compiere il furto. Per questo un uomo di 47 anni, originario di Platania, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Paola nella tarda serata di sabato 25 luglio.

L'intervento è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato da una volante della Polizia di Stato. Gli agenti hanno colto il quarantasettenne in flagranza di reato all'interno di un appartamento nel centro cittadino, trovandolo in possesso di denaro contante e di altri oggetti appartenenti ai proprietari dell'abitazione.

Su disposizione dell'Autorità giudiziaria, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

L'episodio si inserisce nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori intensificate nelle ultime settimane. La Polizia di Stato evidenzia come, nel corso del mese di luglio, siano stati rafforzati i controlli nelle aree urbane di Paola, anche in considerazione dei diversi furti in abitazione registrati recentemente.

Secondo quanto riferito dalla Questura, l'attività di vigilanza e i servizi mirati sul territorio hanno consentito di interrompere l'azione criminosa, recuperando la refurtiva e restituendola ai legittimi proprietari.