In Calabria la misura sul bollo approvata dal Consiglio dei ministri riguarda una platea molto ampia: 806.014 persone fisiche possiedono almeno un'autovettura o un motociclo fino a 80 kW. Lo rende noto il Mit diffondendo una nota con i numeri che mostrano l'impatto territoriale del provvedimento, sostenuto dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. «Nella regione - si legge - circolano complessivamente 1.044.406 auto e 189.318 moto entro gli 80 kW: oltre 1,2 milioni di veicoli sotto la soglia prevista. Per il 2027 - si fa rilevare - il provvedimento prevede l'esenzione dal bollo sul primo veicolo, senza limiti legati all'Isee. Una misura che interessa direttamente una quota rilevante della mobilità privata regionale e migliaia di cittadini che utilizzano ogni giorno auto e moto per lavoro, esigenze familiari e spostamenti sul territorio». Il vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso soddisfazione per la misura. L'obiettivo indicato dal ministro «è proseguire nel percorso avviato, lavorando per estendere in futuro la soglia oltre gli 80 kW».