L’assessore Covelli indica la primavera del 2027 come obiettivo per l’avvio dei lavori. Il bando da 572mila euro riguarda però la progettazione e, dei 30 milioni stimati per l’intera opera, otto sono già assegnati. L’esponente del Pd chiede chiarimenti anche sul piano della mobilità e sulla concessione venticinquennale dei parcheggi

La gara europea per il Bus Rapid Transit tra Cosenza, Rende e Castrolibero vale poco più di 572mila euro e serve a scegliere chi redigerà il progetto di fattibilità tecnica ed economica. I 30 milioni sono invece il costo stimato dell’intera infrastruttura, di cui otto già assegnati dalla Regione Calabria. È da questa distinzione che parte Giuseppe Lo Feudo, esperto di trasporti e componente del direttivo del circolo Pd di Cosenza, nel suo intervento sulle dichiarazioni dell’assessore comunale Damiano Covelli. Ai microfoni di RLB, l’assessore ha indicato la primavera del 2027 come obiettivo per l’avvio dei lavori.

«Annunciare date di apertura dei cantieri senza chiarire la copertura finanziaria è quantomeno prematuro», scrive Lo Feudo. Il punto, per l’esponente del Pd, è capire che cosa potrà essere realizzato con gli otto milioni già disponibili e quali richieste siano state presentate a Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per coprire i 22 milioni che mancano al completamento dell’opera.

Il piano della mobilità e il bando del Ministero

Per Lo Feudo, il BRT non si esaurisce nell’acquisto degli autobus o nella realizzazione di corsie riservate. Per far funzionare il servizio bisogna decidere con quale frequenza passeranno i mezzi, come saranno organizzati gli interscambi e se le tariffe saranno integrate con quelle del resto della rete. Da qui la domanda sul Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) dell’area urbana, che dovrebbe coordinare i collegamenti fra i tre comuni e il polo universitario.

Lo Feudo richiama anche l’avviso ministeriale sul trasporto rapido di massa, per il quale il termine di presentazione delle domande era stato prorogato al 30 maggio 2025. Chiede di sapere se il Comune abbia valutato o presentato una candidatura per il BRT e se il progetto ne avesse i requisiti. «Senza gli atti non è corretto affermare che sia stato perso un finanziamento certo», precisa.

Parcheggi per 25 anni, quali margini restano al Comune?

Lo stesso problema di programmazione, secondo Lo Feudo, riguarda il project financing per la sosta. Covelli ha assicurato che a decidere le tariffe resterà il Comune. La questione posta da Lo Feudo è più ampia. Una volta affidata la gestione per 25 anni, quali margini avrà l’amministrazione per ridurre gli stalli, ampliare le aree pedonali o ricavare spazio per le corsie preferenziali? E quali conseguenze economiche potrebbero avere queste scelte sulla concessione? Lo Feudo precisa che l’assenza del PUMS non rende di per sé illegittimo l’affidamento, ma rende più urgente verificare se il progetto della sosta sia compatibile con quello del trasporto pubblico.