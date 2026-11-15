L’analisi della Cgia su dati Istat misura l’impatto delle tensioni internazionali sui bilanci familiari: benzina e diesel rincarano del 15,6%, l’energia del 13,6%. Cosenza e Catanzaro in testa agli aumenti nei capoluoghi

Nei primi sette mesi dall'inizio delle tensioni geopolitiche internazionali nel Golfo Persico (da fine febbraio a settembre 2026), la Calabria registra un incremento dell'indice generale dei prezzi al consumo del +3,5%. L'elaborazione dell'Ufficio studi della Cgia su dati Istat posiziona la regione esattamente al livello della media nazionale (+3,5%) e all'11° posto della classifica regionale italiana. Il record di aumenti spetta a Toscana (+4,2%), Sardegna (+4,0%) e Veneto (+4,0%).

L'andamento nei capoluoghi calabresi: Cosenza e Catanzaro in testa

Analizzando il dettaglio nei contesti urbani calabresi compresi tra gli 80 comuni capoluogo monitorati dall'Istat, la fiammata inflazionistica mostra un andamento omogeneo.

Cosenza registra l'aumento relativo più alto in regione con un +3,6% (l'indice NIC sale da 101,8 di febbraio a 105,5 di settembre), collocandosi al 31° posto della graduatoria nazionale.

Catanzaro segna anch'essa un rincaro del +3,6% (indice da 100,9 a 104,5), posizionandosi al 37° posto nazionale.

Reggio Calabria mostra un incremento del +3,5% (indice da 102,0 a 105,6), occupando il 39° posto della classifica dei comuni.

Il dettaglio delle voci di spesa, la mappa dei rincari

La spinta inflazionistica è trainata principalmente dal comparto turistico-ricettivo, dall'utilizzo dei mezzi di trasporto e dai costi delle utenze domestiche. I servizi di alloggio (+18,0%) rappresentano la voce con l'aumento in assoluto più marcato in regione (l'indice passa da 96,5 a 113,9 in 7 mesi).

Gli aumenti dei carburanti (diesel, benzina e gasolio) pesano direttamente sui bilanci degli automobilisti calabresi: dall’inizio del conflitto in Medio Oriente toccano +15,6%.

Anche le bollette energetiche registrano un incremento del 13,6%, confermandosi una determinante fondamentale dell'inflazione.

La spesa per i beni culturali cresce dell’8,0% e quella per le apparecchiature per l'informazione e la comunicazione del 5,3%.

Cura alla persona (+3,7%), servizi di trasporto passeggeri (+3,1%) e altri servizi sanitari (+2,9%) mostrano incrementi moderati ma superiori alla media di altre voci di spesa. Si registrano rincari anche per i canoni di affitto (+1,9%), la ristorazione e bar (+1,6%), la cura della persona (+1,6%), i mobili e arredamenti (+1,6%) e i prodotti alimentari (+1,0%).

Le categorie in controtendenza

In Calabria si osservano, però, anche variazioni negative per alcune specifiche categorie di spesa. Riguardano i viaggi "tutto compreso" (-5,3%), i servizi culturali (-1,4%), l’acquisto di elettrodomestici (-1,3%) e di utensili e attrezzature per casa e giardino (-0,8%), la protezione sociale (-0,7%) e le bevande alcoliche (-0,2%).

L’impatto degli aumenti sui bilanci familiari

Come sottolineato nelle riflessioni generali del rapporto Cgia, l'aumento imprevisto del costo della vita a stipendi invariati determina una diretta perdita del potere d'acquisto per le famiglie. Questo scenario rischia di provocare una contrazione delle spese non primarie, creando un circolo vizioso che danneggia l'economia locale e in particolare il fatturato di piccoli commercianti, ristoratori e botteghe artigiane.

Con l'approssimarsi dell'inverno, il prolungato rialzo dei costi energetici ed eliminazione dei margini per le piccole imprese rischia inoltre di trasferirsi in modo strisciante anche sui prodotti alimentari di prima necessità, colpendo in modo sproporzionato i nuclei familiari a basso reddito.

La situazione nazionale

A livello nazionale, dall'inizio del conflitto nel Golfo Persico (28 febbraio 2026) fino a ottobre 2026, l'inflazione generale misurata dall'indice NIC ha registrato un aumento del +4,4%. La fiammata inflazionistica a livello nazionale è trainata in larga misura da quattro comparti primari.

Le bollette di elettricità e gas rappresentano la spinta maggiore all'indice dei prezzi. Nello specifico, i combustibili liquidi segnano un +44,3%, il gas naturale da rete un +39,2% e l'elettricità un +23,9%.

I costi dei trasporti e dei carburanti aumentano per effetto dei rincari del diesel (+32,2%) e della benzina (+22,7%). I servizi di trasporto passeggeri crescono complessivamente del +9,0%, con i voli aerei internazionali che registrano un picco del +23,5%.

Aumentano i prezzi dell'hardware tecnologico, guidati da computer, laptop e tablet (+22,0%).

Strutture ricettive, alberghi e villaggi vacanze registrano aumenti diffusi (+6,1%), con impatti ancora più marcati nelle aree a forte vocazione turistica.

Il rincaro record in assoluto tra tutte le sottovoci riguarda i supporti di registrazione non registrati (cd, dvd, cassette vergini), il cui prezzo medio è salito del +64,8%.

La spesa in calo

In controtendenza rispetto al trend generale, si rilevano variazioni negative per poche categorie di spesa. Si tratta dei viaggi "tutto compreso" (-8,1%), degli elettrodomestici (-2,2%), delle bevande alcoliche (-1,3%) e dell’acquisto di veicoli (-0,1%).

La classifica delle Regioni

Le tensioni sui prezzi si concentrano in Toscana (+4,2%), Sardegna (+4,0%) e Veneto (+4,0%), sostenute dai forti rincari dei servizi di alloggio (con punte fino al +44,0% in Sardegna e +36,1% in Toscana).

Le variazioni più contenute si osservano in Trentino-Alto Adige (+1,8%), Valle d'Aosta (+2,2%) e Lombardia (+2,4%).

La classifica dei Comuni

Tra gli 80 capoluoghi di provincia monitorati dall'Istat, la maggiore spinta inflazionistica si registra a Como (+5,4%), Siena (+5,1%) e Lucca (+5,1%), seguite da Firenze, Trieste, Verona, Vicenza e Siracusa (+4,6%).

Le città con i rialzi più bassi sono Milano (+0,8%), Belluno (+0,9%) e Trento (+1,1%), dove l'indice iniziale di febbraio figurava già tra i più alti del Paese.

Impatto sull'economia

L'aumento improvviso dei prezzi a fronte di salari e pensioni invariati si traduce in una perdita del potere d'acquisto per le famiglie. La conseguente contrazione dei consumi privati - che generano circa il 60% del Pil nazionale - penalizza in prima battuta il fatturato di piccoli commercianti, ristoratori e botteghe artigiane. Inoltre, l'impatto dei costi energetici mette a rischio le piccole imprese ad alto consumo di gas ed elettricità (chimica, carta, vetro, alluminio, tessile, alimentare) e minaccia di estendersi ai beni alimentari di prima necessità.