Il presidente della Provincia di Cosenza Biagio Antonio Faragalli ha incontrato Giovambattista Nicoletti. Sul tavolo giovani talenti, formazione, transizione digitale e possibili iniziative comuni

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Un primo confronto istituzionale per mettere in relazione le competenze maturate all’Università della Calabria con le esigenze di sviluppo del territorio cosentino.

Nei giorni scorsi il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Antonio Faragalli, ha incontrato Giovambattista Nicoletti, presidente dell’Associazione Laureati e Diplomati dell’Università della Calabria. Faragalli è in carica alla guida dell’ente provinciale dal 9 marzo 2026.

Al centro dell’incontro la presentazione delle attività dell’associazione e la possibilità di avviare collaborazioni nei settori della formazione, della valorizzazione dei giovani, della transizione digitale e delle iniziative culturali.

Il patrimonio di competenze formato all’Unical

L’Associazione Laureati e Diplomati Unical punta a valorizzare il capitale umano e professionale formatosi nell’Ateneo di Arcavacata, mettendo in rete esperienze e competenze che possono essere utilizzate anche nei processi di crescita del territorio.

Durante il colloquio si è discusso della possibilità di costruire un raccordo più stabile tra l’associazione e la Provincia, con particolare attenzione alle opportunità per i giovani e alla capacità delle istituzioni locali di intercettare professionalità già presenti sul territorio.

«Siamo estremamente soddisfatti dell’esito di questo primo confronto istituzionale – ha dichiarato Nicoletti –. Ringraziamo il presidente Faragalli per la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso le nostre proposte».

Dalla collaborazione ai tavoli di lavoro

Secondo quanto riferito dall’associazione, l’incontro si è concluso con l’impegno a mantenere aperto un canale di comunicazione e a lavorare alla definizione di tavoli tematici.

L’obiettivo dichiarato è passare dal confronto iniziale a iniziative operative sui temi dello sviluppo locale, della formazione e dell’innovazione.

«L’apertura manifestata a una futura collaborazione – ha aggiunto Nicoletti – rappresenta un passo importante per integrare le competenze dei nostri laureati e diplomati nelle dinamiche di crescita e sviluppo del territorio cosentino».

Il confronto resta dunque ancora in una fase preliminare: al momento sono state poste le basi per possibili sinergie, mentre gli eventuali progetti concreti dovranno essere definiti nei prossimi incontri.