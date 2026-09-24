Il Comune annuncia la partecipazione alla 14ª edizione del programma televisivo dedicato ai borghi italiani. Trebisacce sarà l’unico centro calabrese in gara

Trebisacce rappresenterà la Calabria nella 14ª edizione de “Il Borgo dei Borghi”, il programma di Rai 3 dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei centri italiani attraverso storia, tradizioni, paesaggio e identità locali.

Ad annunciarlo è il Comune di Trebisacce, che sottolinea come la città dell’Alto Jonio sarà l’unico borgo calabrese in gara nella nuova edizione della trasmissione.

Per il centro jonico si apre così una vetrina nazionale che consentirà di raccontare non soltanto il patrimonio storico e culturale, ma anche il rapporto tra il borgo e il mare e gli elementi che caratterizzano l’identità della comunità.

Il centro storico davanti alle telecamere

Le riprese previste nei prossimi mesi saranno dedicate ai luoghi e alle peculiarità di Trebisacce.

Al centro del racconto ci sarà il centro storico, insieme alle tradizioni locali, ai paesaggi e al legame tra la parte antica dell’abitato e la costa.

L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è utilizzare la partecipazione al programma come occasione di promozione territoriale, portando all’attenzione del pubblico nazionale un’area dell’Alto Jonio che conserva una forte identità storica e culturale.

In primavera il voto del pubblico

Una parte decisiva della competizione sarà affidata al pubblico.

Secondo quanto comunicato dal Comune, la fase di votazione si aprirà in primavera attraverso il sito ufficiale de “Il Borgo dei Borghi”. Per esprimere la propria preferenza sarà necessario disporre di un account RaiPlay.

Da qui l’invito rivolto già da ora ai cittadini, ai trebisaccesi che vivono fuori città e a quanti mantengono un legame con il territorio a registrarsi gratuitamente sulla piattaforma Rai.

Nei prossimi mesi saranno rese note le indicazioni sulla programmazione televisiva e sulle modalità di voto.

Una vetrina per l’Alto Jonio

La presenza di Trebisacce nella trasmissione rappresenta per l’Amministrazione un’occasione per dare visibilità non soltanto alla città, ma anche all’intero comprensorio dell’Alto Jonio.

Il racconto televisivo permetterà infatti di mettere insieme paesaggio, storia, tradizioni e vita della comunità, trasformando la partecipazione al programma in uno strumento di promozione del territorio.

«Trebisacce è pronta a raccontare la sua storia all’Italia intera», è il messaggio con cui il Comune accompagna l’annuncio.