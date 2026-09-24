La riunione è convocata per il 2 ottobre alle 11 al Nazareno. Il primo punto all'ordine del giorno sarà la relazione della segretaria Elly Schlein

La nomina di Claudio Stefanazzi a commissario provinciale del Pd Cosenza sarà ratificata dalla Direzione nazionale del Partito Democratico. La riunione è convocata per il 2 ottobre alle 11 al Nazareno. Il primo punto all'ordine del giorno sarà la relazione della segretaria Elly Schlein. Subito dopo è prevista la ratifica dell'incarico al nuovo numero uno della Federazione bruzia.

Come ormai noto, l'arrivo di Stefanazzi si inserisce in un contesto segnato negli ultimi mesi dal confronto acceso tra le diverse componenti del partito. Il commissario dovrà quindi occuparsi della gestione politica e organizzativa, ma soprattutto bagnare le polveri dei gruppi interni.

Per il momento, però, l'attività degli esponenti dem resta concentrata soprattutto sul Parlamento. Anche Stefanazzi, come gli altri parlamentari del Pd, è atteso a Roma in vista dell'esame della nuova legge elettorale, che dovrebbe arrivare alla Camera nei prossimi giorni su iniziativa di Fratelli d'Italia. Il Nazareno ha chiesto agli eletti del partito di partecipare ai lavori parlamentari e di sostenere la mobilitazione contro il provvedimento. Motivo questo che catapulterà l’ex capo di gabinetto della Regione Puglia a Cosenza soltanto ad ottobre.

Il 2 ottobre anche il dossier Schlein

La Direzione nazionale del 2 ottobre affronterà anche il tema della segreteria di Elly Schlein. Il mandato della segretaria scade all'inizio del 2027. Nelle scorse settimane il presidente del Pd Stefano Bonaccini aveva annunciato che il partito avrebbe convocato prima la Direzione e poi l'Assemblea nazionale per discutere anche della possibile proroga del mandato di Schlein. La questione è legata anche al calendario delle prossime elezioni politiche: a inizio 2027 potrebbe infatti essere già in corso la campagna elettorale. Tornando a Stefanazzi, il primo passaggio formale sarà dunque la Direzione nazionale del 2 ottobre. Dopo la ratifica, il nuovo commissario dovrà occuparsi della federazione del Pd Cosenza e dei rapporti con le realtà politiche locali i cui messaggi gli sono già stati recapitati nei giorni scorsi.