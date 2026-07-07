La trattativa per l'acquisizione del titolo è nelle battute finali e l'ufficialità è attesa entro mercoledì. Il club punta su solidità economica, identità biancorossa e rilancio del "Marco Lorenzon"

Una svolta attesa, capace di ridisegnare gli equilibri e le ambizioni del calcio cosentino, o per meglio dire, rendese. Prende ufficialmente il via il progetto City Rende F.C., una nuova realtà calcistica nata per restituire entusiasmo, radici e stabilità a una comunità desiderosa di riscatto sportivo. A guidare l'ambiziosa iniziativa c'è Roberto Occhiuzzi, una figura di assoluto spessore e indiscutibile legame con il territorio. L'ex tecnico del Cosenza, professionista stimato con qualifica UEFA Pro, si mette al timone di un sodalizio che intende superare le logiche del personalismo per farsi progetto collettivo. La neonata società ha già fatto sapere di godere di una solida autonomia economica, indispensabile per garantire un cammino solido e duraturo senza dipendere da singoli finanziatori, ma lasciando "le porte spalancate" a tutte le forze vive della città che vorranno contribuire.

Il City Rende F.C. scenderà in campo riappropriandosi dei tradizionali e storici colori biancorossi, simbolo di un'appartenenza mai sbiadita nei cuori della tifoseria. Ma le novità più calde riguardano l'immediato futuro sul rettangolo verde e i tempi per la definizione del quadro societario e federale. Se l'idea iniziale legata all'Academy e alla valorizzazione dei giovani rappresentava la base di partenza, la società ha impresso una fortissima accelerazione per bruciare le tappe. La dirigenza è infatti ormai ai dettagli finali per l'acquisizione del titolo sportivo che garantirà il diritto di disputare il campionato di Promozione che lascerà le divise rossoblù per diventare biancorosse. La trattativa è in dirittura d'arrivo e si stanno limando le ultime formalità burocratiche. Secondo quanto trapela, l'ufficialità definitiva arriverà al più tardi entro mercoledì. Con il passaggio formale del titolo, la compagine rendese sarà inserita, come da previsioni geografiche, nel Girone A del torneo di Promozione, un raggruppamento storicamente caldo e competitivo.

Il debutto del progetto si inserisce in un contesto cittadino in grande fermento sul piano delle infrastrutture sportive, con l'area urbana fortemente concentrata sul destino dello storico impianto comunale "Marco Lorenzon", bisognoso di una gestione che ne eviti il deperimento e lo restituisca al grande calcio. Con una base societaria solida, l'esperienza tecnica di Occhiuzzi e il conto alla rovescia per l'acquisizione del titolo per schierarsi in Promozione Girone A, il City Rende F.C. non si nasconde e si candida a diventare, sin da subito, il nuovo punto di riferimento per l'intera comunità sportiva d'oltre Campagnano. L'obiettivo è riannodare i fili della storia e riportare la gloriosa maglia biancorossa nelle categorie che le competono.