La sindaca richiama il rispetto di orari e limiti sonori. Sulle vicende sottoposte a verifica: «Saranno gli atti a chiarire»

Sviluppo turistico, attività economiche e intrattenimento devono convivere con il diritto al riposo e la qualità della vita dei residenti. È la posizione espressa dalla sindaca di Pietrapaola, Manuela Labonia, al termine della stagione estiva.

La prima cittadina rivendica l’azione svolta dall’Amministrazione comunale sul fronte della vivibilità, dei controlli e della trasparenza. Sulle singole vicende attualmente sottoposte a verifiche o procedimenti, invece, esclude valutazioni politiche anticipate.

«Sulle verifiche parleranno gli atti»

Labonia sostiene che il Comune abbia esercitato le proprie competenze e trasmesso agli altri organismi le questioni che richiedevano ulteriori approfondimenti.

L’Amministrazione, precisa la sindaca, non intende entrare nel merito di accertamenti ancora in corso né anticiparne gli esiti. Eventuali responsabilità e provvedimenti dovranno emergere dagli atti adottati dagli uffici e dagli organismi competenti.

Il comunicato non indica le singole vicende alle quali fa riferimento e non fornisce dettagli sulla natura o sulla fase delle verifiche.

Secondo Labonia, occorre inoltre distinguere le responsabilità maturate durante amministrazioni differenti. Autorizzazioni, decisioni e competenze relative a questioni sviluppatesi nel tempo dovranno essere ricostruite facendo riferimento ai rispettivi atti.

Il bilancio della stagione turistica

L’Amministrazione descrive l’estate appena conclusa come una stagione di crescita, caratterizzata da una maggiore partecipazione soprattutto tra i giovani.

Il Comune attribuisce questa vitalità agli investimenti effettuati in eventi, servizi, promozione e valorizzazione del territorio. Nel comunicato, tuttavia, non sono riportati dati su presenze turistiche, pernottamenti o affluenza alle manifestazioni.

Per la sindaca, l’incremento della frequentazione rappresenta un risultato positivo, ma richiede una maggiore capacità di gestione per conciliare le esigenze dei giovani, delle famiglie, dei residenti, dei villeggianti e degli operatori economici.

Orari e emissioni sonore

Durante la stagione estiva, riferisce l’Amministrazione, sono stati adottati strumenti amministrativi per disciplinare le attività, gli orari e le emissioni sonore.

Labonia sostiene che il rispetto delle regole debba essere considerato parte integrante dell’offerta turistica. La crescita di una località costiera, secondo la prima cittadina, deve essere accompagnata da una disciplina capace di tutelare interessi differenti.

«Non amministriamo contrapponendo chi vuole lavorare a chi vuole riposare, chi investe a chi risiede, i giovani alle famiglie. Amministrare significa trovare un equilibrio e far rispettare le regole che lo rendono possibile», conclude la sindaca.