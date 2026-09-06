Il sacerdote aveva 64 anni ed era stato ordinato nel 1987. La salma sarà accolta dalle 19 nella parrocchia San Pietro Apostolo

Lutto nella Diocesi di San Marco Argentano-Scalea per la morte di don Silvano Caparelli, scomparso dopo una lunga malattia. A comunicare la notizia è stata la stessa comunità diocesana alla vigilia della festa della Madonna del Pettoruto.

Nato a Roggiano Gravina il primo settembre 1962, don Silvano era stato ordinato sacerdote il 13 giugno 1987. Nel corso del suo ministero aveva accompagnato il cammino religioso di numerose persone e comunità, dedicandosi alla celebrazione dell’Eucaristia e all’annuncio del Vangelo.

«Una vita donata al Signore, una vocazione vissuta con fede e servizio, che oggi trova compimento nell’abbraccio misericordioso di Dio», si legge nel messaggio diffuso dalla Diocesi.

La salma nella parrocchia San Pietro Apostolo

Dalle ore 19 di oggi, domenica 6 settembre, la salma sarà accolta nella parrocchia San Pietro Apostolo di Roggiano Gravina. I fedeli potranno raccogliersi in preghiera e rendere omaggio al sacerdote.

La comunità diocesana ha espresso vicinanza alla famiglia di don Silvano, ai confratelli sacerdoti e a tutte le persone che lo hanno conosciuto durante il suo lungo servizio pastorale.

I funerali lunedì a Roggiano Gravina

Le esequie saranno celebrate lunedì 7 settembre, alle ore 16.30, sempre nella parrocchia San Pietro Apostolo di Roggiano Gravina.

«Caro don Silvano, riposa nella pace del Signore. La Madonna del Pettoruto, che hai venerato e amato, ti accompagni nel tuo ultimo viaggio verso la Casa del Padre», conclude il messaggio della Diocesi, richiamando il passo del Vangelo di Giovanni: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà».