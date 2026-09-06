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Tre posti a tempo pieno e indeterminato per docenti di musica da camera al Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza. È quanto prevede il nuovo concorso pubblico per esami e titoli relativo all’anno accademico 2026-2027.

La procedura riguarda il profilo di docente di prima fascia per il settore artistico-disciplinare AFAM034 – Musica da camera vocale e strumentale, corrispondente all’ex COMI/03.

L’efficacia del concorso e la successiva stipula dei contratti sono subordinate all’adozione del Dpcm autorizzatorio previsto dal Dpr 83 del 2024.

I tre posti al Conservatorio di Cosenza

Tutti i posti saranno assegnati alla sede del Conservatorio Giacomantonio. Il profilo comprende lo studio, la pratica e l’interpretazione della musica da camera strumentale e vocale, con attenzione alle prassi esecutive e ai repertori delle diverse epoche.

Sono richieste anche competenze nelle metodologie di lettura estemporanea e nelle tecniche di intonazione.

Uno dei tre posti è riservato, in presenza di candidati idonei, ai soggetti indicati dall’articolo 18, comma 2, della legge 68 del 1999 e alle categorie equiparate richiamate dal bando. Gli altri posti non utilizzati attraverso eventuali riserve saranno assegnati seguendo la graduatoria generale di merito.

I vincitori dovranno rimanere nella sede del Conservatorio di Cosenza per un periodo non inferiore a cinque anni.

Chi può partecipare alla selezione

Il bando richiede i requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego, un’età compresa tra 18 e 69 anni, l’idoneità fisica e il godimento dei diritti civili e politici.

È inoltre necessario possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

abilitazione artistica nazionale nello stesso settore;

inquadramento a tempo indeterminato come docente nel medesimo settore artistico-disciplinare;

durante la fase transitoria prevista dal Dpr 83/2024, inserimento a pieno titolo nelle graduatorie nazionali oppure superamento di una selezione pubblica per una graduatoria d’istituto e almeno tre anni accademici di insegnamento nei precedenti otto.

Il periodo utile per calcolare l’esperienza professionale parte dall’anno accademico 2018-2019 e arriva fino alla scadenza delle candidature.

Domanda attraverso il Portale InPA

La candidatura deve essere presentata esclusivamente mediante il Portale InPA, utilizzando il modello contenuto nell’Allegato A.

Il termine è fissato alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando su InPA. Il documento non riporta una scadenza espressa con una data di calendario: sarà quindi necessario fare riferimento al giorno di pubblicazione sul portale.

Il codice identificativo della procedura è:

CMSG_CS_AFAM034_COMI03

Alla domanda possono essere allegate le scansioni di un massimo di 20 titoli relativi ad attività artistiche, pubblicazioni e altri titoli culturali e professionali, entro una dimensione complessiva di 20 megabyte.

Il modulo deve essere firmato digitalmente oppure sottoscritto con firma autografa e successivamente scansionato. Il bando è disponibile anche sul sito del Conservatorio di Cosenza e sul Portale dei concorsi AFAM.

La prova didattica

Il concorso comprende due prove.

La prima consiste in una lezione orale della durata massima di 30 minuti su un brano sorteggiato tra quelli presentati dal candidato per la successiva prova pratica. Durante la lezione sarà possibile avvalersi della collaborazione di propri musicisti.

La commissione potrà rivolgere domande al candidato e verificherà anche la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La prova didattica assegna un massimo di 35 punti.

Il concerto da 60 a 75 minuti

La prova pratica consiste in un concerto della durata compresa tra 60 e 75 minuti. Il programma dovrà includere opere originali appartenenti ai repertori classico-romantico, moderno e contemporaneo dal secondo dopoguerra.

Dovranno essere presentati brani eseguiti da almeno due formazioni differenti. Almeno una non potrà essere composta esclusivamente da strumenti ad arco o esclusivamente da strumenti a fiato.

Il candidato dovrà partecipare con una propria formazione strumentale. Il Conservatorio non metterà a disposizione i musicisti e gli eventuali costi relativi ai partner resteranno a carico del partecipante.

La prova pratica consente di ottenere fino a 40 punti.

Punteggi e graduatoria

Le due prove assegnano complessivamente un massimo di 75 punti. Accedono alla valutazione dei titoli i candidati che raggiungono almeno 50 punti.

I titoli di servizio, studio, artistici, culturali e professionali attribuiscono fino ad altri 25 punti. Per ottenere l’idoneità sono necessari almeno 60 punti su 100, dei quali almeno 50 nelle prove.

Sedi, date e orari saranno comunicati con un successivo decreto del direttore. Le pubblicazioni sui portali ufficiali avranno valore di notifica.

La graduatoria resterà valida per due anni, salvo diverse disposizioni normative. Il bando è firmato dal direttore del Conservatorio, maestro Francesco Perri.